    首頁　>　政治

    期許農漁會並肩當戰貓 蕭美琴：彈性韌性應對通膨、供應鏈重組挑戰

    副總統蕭美琴出席第19屆農金獎頒獎典禮。（記者方賓照攝）

    副總統蕭美琴出席第19屆農金獎頒獎典禮。（記者方賓照攝）

    2025/08/29 13:26

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今（29日）舉行「第19屆農金獎」頒獎典禮，肯定農漁會貢獻，副總統蕭美琴表示，台灣面臨供應鏈重組、通膨等接連挑戰，提到過去她在外交體系打拚時總以有韌性與彈性的戰貓自許，也期許農漁會經營兼具韌性與彈性，在變動中抓住機會。

    農金獎為嘉許業務營運、防制詐騙、推動農業保險有優異表現的農漁會，本屆共有667件報名，角逐91個獎項，蕭美琴今出席頒獎典禮並致詞表示，農金獎是表揚在這塊土地默默耕耘的英雄，每個獲獎者更是農業領域的大明星，農漁會不只是農業的金融機構，也是農漁民的夥伴，面對現在有通膨壓力、供應鏈重組、氣候變遷等挑戰時，也意謂有新的機會。

    過去常自詡為戰貓的蕭美琴，也期待農漁會都能有貓一樣柔軟的身段，可蹲下安靜等待時機，但跳起來時都可以比自己的身高高好幾倍，展現彈性與韌性。

    農業部長陳駿季則感謝農漁會協助農業部推動政策，也指出農漁會信用部近年在經營規模與獲利能力、放款品質與風險控管等都有亮眼成績，如存款從20年前的1.3兆元成長到2.3兆元，全台信用部獲利從過去的1千多萬元增加到目前的99億元，呆帳更從過去的17%下降到0.3%，都是一步一腳印的努力，也表示隨台美關稅談判推進，將會需要更多農漁會協助金融政策的推行。

    主辦單位之一的農業信保基金會董事長賴坤成則表示，許多農漁會都希望農信保基金的部分金額可轉存到農漁會，董事會上週已通過可讓部分金額轉存地方農漁會，只要農漁會有資金協助，該基金會都很樂意協助，目前轉存的農漁會則因考量今年丹娜絲風災災區受災嚴重，會先以災區的農漁會為主，另也會納入獲農金獎肯定的農漁會信用部。

    有趣的是，民進黨立院黨團今天雖由總召柯建銘發出甲級動員，但仍有4名民進黨女性立委特別出席農金獎頒獎典禮，分別為范雲、林月琴、王美惠、賴惠員，而隨蕭美琴致詞後要再趕赴總統府會見外賓，4名立委也隨蕭美琴離開，除表現出姊妹好情誼外，其中的政治動作也讓外界好奇。

