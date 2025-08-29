為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    立院新會期國民黨團三長出爐 傅崐萁、羅智強、林沛祥

    國民黨團以鼓掌方式通過立委林沛祥出任首席副書記長一職。（記者廖振輝攝）

    2025/08/29 13:19

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今（29日）舉行下會期首席副書記長選舉與布達，下會期總召將確定由傅崐萁連任，書記長由現任首席副書記長羅智強接任，並以鼓掌方式，通過立委林沛祥出任首席副書記長一職。

    國民黨團今日舉行第11屆第4會期首席副書記長選舉會議，黨秘書長黃健庭主持時表示，恭喜所有藍委挺過大罷免一戰，過程承受很多壓力，尤其是漫天而來的謊言，最重要的是看到人民的智慧，多數選民能明辨是非，他們的期待是黨團繼續扮演好在野監督的角色，基層支持者也非常振奮，許久沒有看到支持者對國民黨的盼望，越來越多人願意參與黨務，是大家共同努力的成果。

    由於首席副書記長僅林沛祥登記同額競選，黃健庭當場建議全場鼓掌通過林沛祥出任首席副書記長一職，林沛祥也一一與藍委們握手、擊掌表達感謝支持之意。

    王鴻薇表示，這會期是史無前例的大罷免會期，自己又是黨團幹部，面對滿天飛的造謠，一再被大作文章，大家以民生為主，通過多個重大民生法案，包括4+1假期、退休警消人員所得替代率提高、現役軍人加薪、凌虐幼兒最重判處死刑等，今日也順利三讀通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算，可說是成果豐碩。

    王鴻薇說，順利度過大罷免，一個藍委都沒有少，對自己也是很好的歷練，對議事規則、議程的拿捏也精進不少，未來會持續在崗位上努力做法案及預算上的強力監督。

    林沛祥表示，感謝所有黨團兄弟姐妹的支持，希望未來全力做好黨團與黨中央的橋樑，未來設定好的優先法案、監督的預算，好好執行討論，讓全民都能滿意。

    立委林沛祥接任新會期首席副書記長。（記者廖振輝攝）

