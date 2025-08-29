高雄「全國最大里」拆成4里 陳其邁：里民不用特地更新證件

高市府將進行里鄰調整作業，陳其邁強調不會特地要求民眾來更換新證件。（記者黃佳琳攝）

2025/08/29 13:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市人口數272萬多人，全國前十大里包辦6里，其中左營區福山里人口4萬5千多人，是全國最大里，高市府計畫將福山里等大里拆分，高雄市長陳其邁說，里長的工作負擔非常的沉重，社區長照、守望相助、防疫等工作都要做，可以說真的是非常非常的辛苦，拆成小里後，不但可以減輕里長負擔，還能讓里長的服務更到位。

民政局啟動里別調整計畫，8月陸續於左營、仁武、楠梓、鼓山區舉辦地方說明會，左營區確定福山里將拆分4里、菜公里將拆分為3里、新上里將拆分為2里，全國最大里即將走入歷史。而仁武區八卦里也確定拆分為2，楠梓區將調整宏南里併入宏毅里，鼓山區龍水里是否拆分為2，地方目前意見分歧，將於30日開會討論。

陳其邁指出，里長非常的辛苦，尤其全台灣10個人數最多的里有6個就在高雄，福山里有4萬5千多人，自己就在福山住了將近10年左右的時間，人口成長得非常的快速。推動鄰里整併的過程中，民眾權益不會改變，包括就學或者是相關的政見都不會有任何的改變，也不會突然說叫民眾來換證件，除非是要辦理戶政之類的新登記，再順便在戶口上做一些調整即可。

