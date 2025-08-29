傳郝龍斌選國民黨主席 朱立倫：大家對眾望所歸者有期待

國民黨今天在智庫舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人出席。（記者田裕華攝）

2025/08/29 13:01

〔中央社〕國民黨主席將改選，前台北市長郝龍斌成為黨內點名接棒人選。國民黨主席朱立倫今天表示，大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家還是有所期待；黨主席選舉延期登記，就是要讓大家有時間思考一下。

國民黨今天在智庫舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、副主席夏立言、連勝文，以及前台大校長管中閔等人出席。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席將改選，但因朱立倫宣布交棒、台中市長盧秀燕卻表態不參選而陷入混沌，而原訂9月1日至5日辦理領表登記作業，但國民黨中常會日前通過中常委提案，將領表登記時間延後至9月15日至19日。

朱立倫會前受訪時表示，民進黨陷入混亂、逼宮及內鬥，國民黨一定要團結一致，好不容易看到民眾對國民黨肯定，這是大家努力的成果，一定要團結一致，讓國民黨團結面對2026地方選舉、2028大選。

對於郝龍斌是否為接任黨主席的好人選，朱立倫指出，這時大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力。既然黨代表選舉已經延期登記，黨主席也是延期登記，就是要讓大家有時間思考一下；大家一起努力，全力以赴，最後國民黨團結勝選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法