為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    一般補助款改變分配方式 陳其邁：高雄台南都是末段班很不公平

    主計總處更改一般補助款分配方式，陳其邁認為對高雄不公平。（記者黃佳琳攝）

    主計總處更改一般補助款分配方式，陳其邁認為對高雄不公平。（記者黃佳琳攝）

    2025/08/29 12:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕新版財劃法修法後，釋出中央財源，擴大統籌分配稅款規模，行政院調整地方一般性補助款引發地方縣市政府有「異見」，高雄市長陳其邁說，中央跟地方本來就是一體的，本來就是應該大家要有共識，有些縣市在財劃法拿的比較多，結果在計畫型補助或一般補助的時候，也要拿到比別人更多，如此一來會加劇整個城鄉的差距，造成南北的不平衡，這樣很沒有道理。

    陳其邁不滿指出，財政收支劃分法的修法本來就應該尊重地方意見，修法過程，他也到立法院，希望修法的時候，能夠參酌各縣市不同的財政收支狀況，結果也不讓他講話就草率的修法；那草率的修法過後，行政院也試著說能夠在整個原有的財政收支架構，希望能夠更均衡台灣各區域的發展。

    陳其邁認為，各縣市大家要將心比心，以高雄為例，面積是台北的11倍大，這次的颱風或者是0728的水災，山上的農路也都斷了，道路也都不通，面對這種不同區域的這種狀況，地方政府會希望中央能夠多幫地方一點，但高雄又不可能像台北或者是北部當時在治水的時候，投注了好幾千億的這個預算，高雄的錢又減少，又要地方自己負擔，讓他覺得這樣不是很公平。

    陳其邁指出，大家就把帳本攤開，地方多了哪些的財源的收入，中央跟地方把所有的財源的分配算清楚，不然有些縣市透過新版財劃法就已經拿走一塊大肥肉，其他地方分配的增加的比例來說，像高雄增加的是在所有的六都裡面，幾乎跟台南都是末段班，這樣對我們真的是很不公平，不管任何黨派的議員，大家也不會同意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播