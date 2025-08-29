一般補助款改變分配方式 陳其邁：高雄台南都是末段班很不公平

主計總處更改一般補助款分配方式，陳其邁認為對高雄不公平。（記者黃佳琳攝）

2025/08/29 12:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新版財劃法修法後，釋出中央財源，擴大統籌分配稅款規模，行政院調整地方一般性補助款引發地方縣市政府有「異見」，高雄市長陳其邁說，中央跟地方本來就是一體的，本來就是應該大家要有共識，有些縣市在財劃法拿的比較多，結果在計畫型補助或一般補助的時候，也要拿到比別人更多，如此一來會加劇整個城鄉的差距，造成南北的不平衡，這樣很沒有道理。

陳其邁不滿指出，財政收支劃分法的修法本來就應該尊重地方意見，修法過程，他也到立法院，希望修法的時候，能夠參酌各縣市不同的財政收支狀況，結果也不讓他講話就草率的修法；那草率的修法過後，行政院也試著說能夠在整個原有的財政收支架構，希望能夠更均衡台灣各區域的發展。

陳其邁認為，各縣市大家要將心比心，以高雄為例，面積是台北的11倍大，這次的颱風或者是0728的水災，山上的農路也都斷了，道路也都不通，面對這種不同區域的這種狀況，地方政府會希望中央能夠多幫地方一點，但高雄又不可能像台北或者是北部當時在治水的時候，投注了好幾千億的這個預算，高雄的錢又減少，又要地方自己負擔，讓他覺得這樣不是很公平。

陳其邁指出，大家就把帳本攤開，地方多了哪些的財源的收入，中央跟地方把所有的財源的分配算清楚，不然有些縣市透過新版財劃法就已經拿走一塊大肥肉，其他地方分配的增加的比例來說，像高雄增加的是在所有的六都裡面，幾乎跟台南都是末段班，這樣對我們真的是很不公平，不管任何黨派的議員，大家也不會同意。

