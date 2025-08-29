衛福部長邱泰源曝卸任下一步：回醫界當志工 改善年輕醫師環境

即將卸任的衛福部長邱泰源鬆口，卸任後將重返醫界，當醫療志工。（資料照）

2025/08/29 12:47

〔記者邱芷柔／台北報導〕即將卸任的衛福部長邱泰源今（29日）鬆口，卸任後將重返醫界，「去當醫療志工、看病、教學，跟醫界老朋友一起思考，怎麼樣讓年輕醫師有更好的工作環境、照顧人民的健康，這才是最重要的。」他也證實，未來將回到台大持續貢獻。

邱泰源今天出席馬偕醫院「你的心，分秒必爭：心臟科醫師教你的事」新書發表會，被問到北市與中央因長照補助款槓上，邱泰源雖未正面回應爭議，但他指出，不管是醫療或長照，都是未來國家重要的照顧工作，很需要中央政府和地方政府密切合作，未來溝通要更順暢。中央與縣市長年召開會議，合作基礎已經打得不錯，只要攜手努力，「應該就可以做得更好」。

對於任內未竟之事，邱泰源說，每天在崗位上把事情做好，就是最重要的事，衛福部最核心的任務就是推動「健康台灣」國政願景，衛福部已規劃11項重點工作且已經起步，相信未來在石部長的帶領下，團隊會把這些任務落實得更好。此外「健康台灣深耕計畫」也剛啟動，將對醫療環境改善與品質提升帶來深遠影響，希望全國醫療院所能與衛福部一起完成使命。

對於準衛福部長石崇良，邱泰源盛讚「經歷豐富、歷練完整」，更是數十年的老朋友與工作夥伴，他也感謝石在健保與健康台灣的推動上共同努力，並相信「以他的能力和經驗，一定能做得非常好」。

至於卸任後的規劃，邱泰源說，早在上一次卸下立委職務時就曾說過，自己會回去當醫療志工，看診、教學，並與醫界老朋友一起思考如何讓年輕醫師有更好的工作環境、守護人民健康，「這才是最重要的。」至於是否會回台大？他也笑著說「會啊。」

