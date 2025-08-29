批蔣萬安「最愛用中國貨市長」 林延鳳爆機器狗潛在安全危機

北市府巡檢人行道機器狗引發爭議。（北市府提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府新工處巡檢人行道，廠商試辦使用中國公司宇樹的機器狗引發爭議。民進黨籍台北市議員林延鳳批，蔣萬安已經是最愛用中國貨市長；她更指，機器狗韌體更新，也可能寫入故意造成短路程式導致自燃，有安全疑慮，這是需要釐清的。

林延鳳表示，先前世界壯年運動會發放的運動手錶，才被發現裡面是中國晶片，先前北市府也爆出有局處使用中國製資通產品貼牌機台，世壯運的編織袋也爆出是中國製，已經有過幾次經驗，為什麼這次針對機器狗這樣的資通產品，幕僚作業還這麼粗糙。

她說，蔣萬安上任以來，議員不斷提醒資通產品有資安問題，怎麼到現在還是如此兩光；此外，新工處指機器狗指會走路不會聯網、定位，那未來不就還要有專人盯著這隻狗作業？

林延鳳也指，她徵詢台灣製造機器狗的業者，指出宇樹機器狗有幾個問題，包含電池採封閉模組，無法維修，只能整組更換，有時效性問題；此外，機器狗相關關節零件，都是宇樹自己獨家，外面找不到替代零件，價格方面無法比價。

她說，最可怕的，就是機器狗韌體更新方面，宇樹可以透過聯網更新韌體，寫進裡面的程式，使用者難以察覺，如果將攝影機拍攝到的影像聲音上傳到指定雲端，我們也不會知道；更甚至，也可能在程式裡故意寫入造成短路發生自燃，這也需要釐清。

