為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日英聯合聲明反對武力改變台海現狀 外交部：感謝對台支持

    外交部今日強調，台灣身為民主陣營的一員，將積極推動「總合外交」，持續與理念相近國家緊密合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。（資料照）

    外交部今日強調，台灣身為民主陣營的一員，將積極推動「總合外交」，持續與理念相近國家緊密合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。（資料照）

    2025/08/29 12:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕日本防衛大臣中谷元和英國國防大臣28日在東京舉行雙邊會談並發布聯合聲明，重申台海和平穩定對世界繁榮極為重要，強烈反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，並呼籲自制勿採取進一步損害和平與穩定的舉措。外交部今日表示，外交部長林佳龍對聲明內容表達高度歡迎，並感謝日本及英國對台灣的堅定支持。

    外交部指出，本次是日英防務當局間首次聯合聲明，其中也再度表達對東海及南海情勢的深刻憂慮，主張當前國際安全保障環境日益嚴峻，歐洲－大西洋地區及印度－太平洋地區的安全與繁榮密不可分，並譴責中國提供軍民兩用裝備支援俄羅斯侵略烏克蘭。

    外交部強調，台海和平穩定是全球安全繁榮的關鍵，也是國際社會高度共識，外交部歡迎任何有助維護台海和平的作為。台灣身為民主陣營的一員，將積極推動「總合外交」，持續與理念相近國家緊密合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也呼籲各國持續共同關切中國對台灣的軍事襲擾與法律戰等灰色地帶脅迫，以及片面升高區域緊張情勢的行徑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播