為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    揭柯建銘卸任總召「2時間點」 林俊憲：應讓柯自己決定

    民進黨團總召柯建銘出席立法院29日院會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團總召柯建銘出席立法院29日院會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/29 12:17

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘去留議題成為焦點，黨內醞釀連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨新系立委林俊憲今（29日）表示，大部分黨團成員共識很清楚，都贊成應該讓柯建銘休息，但對於時間點有不同意見；若是做到這會期，就是到今天；若是下會期，就是到明年一月底。

    今天是立法院本會期最後一次院會，林俊憲會前受訪被問及是否參與連署，他表示「再考慮」。但林指出，不只是新系，大部分黨團立委的共識態度很清楚，都贊成應該讓柯建銘休息，只是什麼時間點，大家有不同意見。

    林俊憲評估，如果是做到這個會期，就是到今天；若到下個會期，就是到明年一月底。這應該由柯建銘自己決定，柯建銘很有智慧，他應該能看清楚黨內外局勢，相信會做最好的選擇。

    至於被解讀「太殘忍」？林俊憲認為，有時政治也是一種責任，但柯建銘的去留和大罷免沒有關係，而是這段時間以來府院黨運作、以及政策上的綜合考量，黨團內部成員認為，未來朝野折衝是否要有不同思維，柯建銘功勞、苦勞都有，也是立法院最資深的立委，至於什麼時間點應讓他自己決定，應該予以尊重。

    同樣新系背景的立委郭國文則表示，他不能代表各派系發言，每個派系狀況不一樣。立委許智傑被媒體詢及連署一事時，僅低調不願多談。而立委林宜瑾聞言後，則俏皮吐舌、轉身走進議場。

    至於屢被點名接棒下任總召的立委蔡其昌則說，他沒有收到任何連署書，「民進黨要加油啦！大家要加油」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播