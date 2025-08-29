揭柯建銘卸任總召「2時間點」 林俊憲：應讓柯自己決定

民進黨團總召柯建銘出席立法院29日院會。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/29 12:17

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘去留議題成為焦點，黨內醞釀連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨新系立委林俊憲今（29日）表示，大部分黨團成員共識很清楚，都贊成應該讓柯建銘休息，但對於時間點有不同意見；若是做到這會期，就是到今天；若是下會期，就是到明年一月底。

今天是立法院本會期最後一次院會，林俊憲會前受訪被問及是否參與連署，他表示「再考慮」。但林指出，不只是新系，大部分黨團立委的共識態度很清楚，都贊成應該讓柯建銘休息，只是什麼時間點，大家有不同意見。

林俊憲評估，如果是做到這個會期，就是到今天；若到下個會期，就是到明年一月底。這應該由柯建銘自己決定，柯建銘很有智慧，他應該能看清楚黨內外局勢，相信會做最好的選擇。

至於被解讀「太殘忍」？林俊憲認為，有時政治也是一種責任，但柯建銘的去留和大罷免沒有關係，而是這段時間以來府院黨運作、以及政策上的綜合考量，黨團內部成員認為，未來朝野折衝是否要有不同思維，柯建銘功勞、苦勞都有，也是立法院最資深的立委，至於什麼時間點應讓他自己決定，應該予以尊重。

同樣新系背景的立委郭國文則表示，他不能代表各派系發言，每個派系狀況不一樣。立委許智傑被媒體詢及連署一事時，僅低調不願多談。而立委林宜瑾聞言後，則俏皮吐舌、轉身走進議場。

至於屢被點名接棒下任總召的立委蔡其昌則說，他沒有收到任何連署書，「民進黨要加油啦！大家要加油」。

