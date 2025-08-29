不畏中國威脅訪台 美參院軍委會主席韋克爾：美台將擁有偉大夥伴關係

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）29日訪台，專機飛抵台北松山機場。（記者羅沛德攝）

2025/08/29 12:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國九三閱兵前夕，美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員韋克爾（Roger Wicker）今日上午率團訪問台灣。韋克爾指出，美國代表團此行是為了加強並強調，美國和台灣之間現有及未來將會擁有的偉大夥伴關係。

韋克爾所率領的國會代表團，今日搭乘專機上午10時50分許飛抵台北松山機場，訪團成員有美國參議員德布·費雪（Deb Fischer）等人，美國在台協會AIT處長谷立言（Raymond Greene）親自接機，外交部派出政務次長陳明祺代表我國政府前往迎接。

韋克爾在松山機場發表談話表示，能夠來到這個民主與自由的繁榮典範真是太好了。當然，我們知道蓬勃的民主從來都不是完全有保障的，世界上任何地方都不是如此。這就是為什麼美國在最近幾週和幾個月一直在進行投票，以加強我們的國防，而我們來到這裡，就是要與台灣的朋友和盟友討論我們正在做的事，以推動全球和平，那就是雷根總統（Ronald Reagan）所說的那種「實力帶來和平（Peace Through Strength）」。

韋克爾指出，我們站在這裡要再次強調，美國與台灣數十年來所建立的夥伴關係與安全合作協議。我們在過去的兩份《國防授權法案》（NDAA）中已經再次重申了這一點，而在今年的《國防授權法案》中，我們也將再次增加相關條款。這份法案將在下週二，當參議院復會時，以第一項議程提交參議院討論。

韋克爾最後提及，我們此行來到這裡，感到非常高興，並期待重要的討論。現在我很榮幸把麥克風交給美國參議院軍事委員會中排名第二的共和黨議員，來自內布拉斯加州的參議員費雪。

「能來到台灣，且有機會與台灣人民會面，實在是太好了，我們非常期待！」費雪說，這個代表團的行程很長，跨越了許多里程。我們首先在夏威夷與印太司令部會晤，然後前往關島、帛琉、菲律賓，最後來到台灣。

費雪指出，在這個全球動盪的時刻，我們能夠來到這裡並持續與台灣政府和官員會面，討論安全、合作機會及該區域的發展進展，這具有極其重要意義。她期待參加多場會議，並能夠就區域的態勢展開討論。

本月上旬，韋克爾可能訪台消息被美媒披露後，中國駐美大使館發言人曾透過社群平台X嗆聲，「中方堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來，敦促有關議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消赴台計畫」；不過，韋克爾所率領的美參議院國會代表團，無懼中國威脅於今天抵台訪問。

美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）（右三）與參議員費雪（Deb Fischer）（左三）29日訪台，專機飛抵台北松山機場，外交部次長陳明祺（右二）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）出面迎接。（記者羅沛德攝）

