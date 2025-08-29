最快10月普發1萬 ！韌性條例立院三讀 藍白聯手封殺強化電網預算

國民黨團、民眾黨團在表決階段，以58人比民進黨團50人的人數優勢，通過藍白版本的再修正動議，刪除院版200億元強化電力系統預算，並將經費上限從5450億元改為5700億元。（記者李文馨攝）

2025/08/29 11:55

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天三讀通過韌性特別條例部分條文修正案，經費上限從新台幣5450億元調整為5700億元，並規定普發現金於特別預算公布後1個月內開始執行，並於7個月內發放完畢；國民黨團、民眾黨團則挾人數優勢否決200億元強化電力系統預算。

民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪推估，如果今天通過特別條例修正案，行政院9月送出特別預算至立院審議，立法院開議後即刻審議特別預算，可望在10月發放現金並啟動程序。

行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，草案第3條新增200億元強化電力系統；為加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，第6條將5450億元提高為5900億元；第9條明定普發現金自條例公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

立法院長韓國瑜27日召集朝野黨團協商，朝野對普發現金的發放時程達成共識，通過「特別預算公布後一個月內開始執行，並於七個月內發放完畢」條文；但在野黨反對200億元強化電力系統的預算，保留至今日院會進行處理。

國民黨立委王鴻薇於廣泛討論時表示，台電2021年就有10年、5645億元的強化電網韌性計畫，稍早也通過災後重建特別條例，給予台電109億元強化電網，現在每年台電有超過1千億元的工程要做，足以支應，因此把經費上限改為5700億元。她也說，普發現金1萬元，國民黨說到做到，期待全民期待的普發現金能在10月底開始發放。

民眾黨立委張啟楷說，民眾黨這次修法提出3大利多，包括將經費規模提高到5700億元，照顧受美國關稅衝擊的勞工、產業、農漁民等，但也砍掉要借屍還魂的台電200億元強化電網韌性條文，因為現在政府就在進行相關計畫，一年花500億元。

民進黨立委吳思瑤指出，行政院提出韌性特別條例修法的核心是挺產業、顧民生、救弱勢、加速發現金，讓違憲成為合憲，導正行政、立法分立原則被混亂的亂象，也是行政院透過修正案讓違憲變合憲的重要作為。她強調，藍白立委執意刪除200億的台電預算，可能成北士科發展的絆腳石、成輝達難以落腳台北的絆腳石。

表決階段，國民黨團、民眾黨團以58人比民進黨團50人的人數優勢，通過藍白提出的再修正動議，刪除院版200億元強化電力系統預算，並將經費上限從5450億元改為5700億元。

三讀條文明定，韌性特別條例編列預算的中央各部會，應將預算的工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查，並應設置資訊網站專區，提供便於搜尋、得以理解的完整資訊，主動按季定期公開工作計畫實施內容及預算執行進度。

三讀條文規定，韌性特別條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止。三讀通過條文也規範，依韌性特別條例編列的特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，而行政院應於韌性特別條例生效後1個月內，依本條例編列的特別預算案送交立法院審議。

