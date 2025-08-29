「國昌調查局」出擊葉林傳被起訴 吳靜怡：「美國的阿爸」會揭弊

國民黨籍台北市議會副議長葉林傳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，涉藏身幕後、利用人頭經營欣欣電子遊戲場，並以擱置、退回「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替自家遊藝場量身制定「溯及豁免條款」，讓欣欣取得限制級資格，台北地檢署今日依貪污圖利及刑法意圖營利賭博罪起訴葉林等7人。對此媒體人吳靜怡表示，揭弊不該只是政治人物的舞台表演，而應成為制度防線的一環，黃國昌，加油！司法給黃國昌一個公道，美國的阿爸會揭弊。

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌的「國昌調查局」終於在此案中確實發揮了監督力量，揭開了黑道滲透政治的冰山一角！一掀就是國民黨的台北市副議長，造成藍白震撼。

吳靜怡指出，2020年間，黃國昌以「國昌調查局」揭露台北市「欣欣電子遊樂場」申請限制級電子遊戲場執照過程的黑幕。他點名北市副議長葉林傳，背後疑有黑道勢力滲透，更涉嫌利用議會職權施壓市府，協助不法業者取得執照。如今，檢方正式起訴，證實了當年爆料的核心疑點。

吳靜怡續指，葉林傳出身「牛埔幫」，被稱為少主，其父葉明財更是幫會頭目，欣欣電子遊樂場的申請負責人林奕宏、管理人紀文奇，皆是葉的多年心腹。檢方認定，兩人不過是代為出面，真正的操盤手就是葉林傳本人。

吳靜怡直言，檢方指出，葉林傳自2010年起擔任市議員，深知議會與行政互動運作，卻刻意隱瞞自己才是實際經營者，並在修法過程中對市府施壓。透過這場操作，他至少獲取314萬5000元不法利益，檢方依《貪污治罪條例》圖利罪，以及兩項賭博罪，正式將其起訴。

揭弊不該只是政治人物的舞台表演，而應成為制度防線的一環，黃國昌，加油！司法給黃國昌一個公道，美國的阿爸會揭弊。

