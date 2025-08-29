羅一鈞稱未接獲接任疾管署長徵詢 台大院長讚石崇良「模範官員」

疾管署署長出現懸缺，外界盛傳副署長羅一鈞最有可能接棒。（記者邱芷柔攝）

2025/08/29 11:52

〔記者邱芷柔／台北報導〕行政院人事案底定，健保署長石崇良確定接任衛福部長，疾管署長莊人祥則升任常務次長，疾管署署長一職因此出現懸缺，外界盛傳副署長羅一鈞最有可能接棒，面對媒體追問，他今（29日）回應，目前尚未接獲徵詢。

羅一鈞今天上午出席台大醫院「境外移入球黴菌症病例增加」記者會，會前被問及是否收到接任署長徵詢？他表示，目前尚未接獲徵詢，「我們還是尊重新任長官及內閣的人事決定」，身為事務官就是做好本分，並配合長官的安排，輔佐政務官推動業務。

外界持續關注衛福部人事佈局，準部長石崇良昨表示，目前仍在徵詢與作業中，「應該很快就會有結果，人選確定之後會立刻向大家報告，我相信不會太久。」

對於石崇良升任部長，台大院長余忠仁今也直言「大家都非常恭喜！」，並稱石是醫界期待的人選之一。他也回顧石崇良從醫事處處長、衛福部主秘、司長、次長到健保署長，歷練完整，對醫療生態與醫界遭遇到的情境「都非常了解」。

「石崇良可以說是『模範官員』！」余忠仁強調，石崇良的特點在於主動解決問題，「你找他討論時，他會很主動去分析問題，提出解決方式，不會說『做不到就bye bye』，所以我們都覺得他是一個非常好的官員。」尤其為民服務的精神、主動解決問題的魄力，一年多來率領健保署的改變，大家都有目共睹。

被追問私下互動時，余忠仁笑說，幾次餐敘印象深刻，「他其實是一個非常風趣的人，吃飯時總是有很多笑話可以講，不管在什麼場合都能逗笑大家，這是他很厲害的地方。」

台大醫院院長余忠仁。（資料照）

