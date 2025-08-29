拜會卓榮泰 游錫堃：內閣改組未來會越來越好

前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天拜會行政院長卓榮泰。（中央社）

2025/08/29 11:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃今天上午拜會行政院長卓榮泰時表示，卓揆是前駐日大使謝長廷的子弟兵，上任年餘，外界可能感覺行政院有一點不夠好，但實際上卓揆很踏實、很認真，有政治歷練也表現優秀。外界對行政院實際努力打折扣，主要是因為行政院、立法院是車子的兩輪，當一輪出問題，另一輪怎麼可能會運轉順利。

游錫堃說，現在內閣已經改組，而大罷免這個社會運動結束後，無論成敗，民眾的認知也已經改變，可以預期在卓揆累積經驗後，加上新內閣陣容，未來一定會越來越好。

談到有機農業部分，游錫堃指出，為落實總統賴清德在行政院長任內時制定的「有機農業促進法」政策理念，建請行政院將「農業部農糧署農業資源組有機農業科」，提升為「農業部有機農業司」，並落實有機農業促進法第5條規定，每4年提出有機農業促進方案，報請行政院核定後實施，以利有機農業的業務推展及跨部會協調整合。

卓揆致詞表示，台灣推動有機農業是辛苦路程，感謝曾任行政院長的游錫堃對此用心投入，並再次回到政院，提出建言。有機農業推動過程，會持續討論如何加強獎勵補助、制度改進等，因為有機農業對農民有利、對民眾有利，相關推動要朝向普遍化、容易觸及等面向前進。

