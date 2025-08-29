大罷免失敗民間正義力量仍在！汪浩給賴清德3建言

總統賴清德。（資料照）

2025/08/29 12:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免結果皆墨後，不滿中央執政團隊的聲音日益升高，民進黨內也出現檢討內部的聲音。對此作家汪浩表示，大罷免雖敗，但民間正義力量未散，這是可貴的民意基礎。只要傾聽民意、重整黨務、掌握議題，不僅能提升民進黨支持度，也能為2028大選與台灣未來國家安全奠定穩固基礎。

汪浩在臉書PO文表示，給賴總統的建言，大罷免全敗雖是挫折，但民間正義力量仍在，這股力量是台灣民主的寶貴資產，也是抗拒中共入侵的重要基礎。建議您展現誠意傾聽民意，重整政黨格局、強化議題主導力，具體可從三個方向著手：

汪浩指出，第一為傾聽民意，重塑誠信總統形象，再次展開全國傾聽之旅，與藍、綠、白各方選民溝通，特別是與各地罷團對話，了解他們的關切與期待。態度要真誠，讓民眾感受到政府願意反思與改進，重建民意信任。

汪浩續指，第二為府院黨高層改組與基層整合，進行內閣與民進黨組織調整後，再整合有行動力的地方政治力量，包括大罷免運動中的民間組織，吸納有志參與2026選舉的地方候選人，強化基層動員，確保黨內團結與選民連結。必要時，可引入更多技術官員或具公信力的外部專才，推動財經、國防與社會政策。

第三為掌握議題主導權，展現施政魄力，政府應積極提出政策議題，即使立法院不通過，也要向全民展示決心。重點包括社宅用地建設、能源安全與電網分散、健保給付調整、國防預算及國防產業政策等。藉此強化議題主導，贏得無黨派與中間選民支持。

最後汪浩直言，大罷免雖敗，但民間正義力量未散，這是可貴的民意基礎。只要傾聽民意、重整黨務、掌握議題，不僅能提升民進黨支持度，也能為2028大選與台灣未來國家安全奠定穩固基礎。

