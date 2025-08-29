為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免失敗民間正義力量仍在！汪浩給賴清德3建言

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/08/29 12:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免結果皆墨後，不滿中央執政團隊的聲音日益升高，民進黨內也出現檢討內部的聲音。對此作家汪浩表示，大罷免雖敗，但民間正義力量未散，這是可貴的民意基礎。只要傾聽民意、重整黨務、掌握議題，不僅能提升民進黨支持度，也能為2028大選與台灣未來國家安全奠定穩固基礎。

    汪浩在臉書PO文表示，給賴總統的建言，大罷免全敗雖是挫折，但民間正義力量仍在，這股力量是台灣民主的寶貴資產，也是抗拒中共入侵的重要基礎。建議您展現誠意傾聽民意，重整政黨格局、強化議題主導力，具體可從三個方向著手：

    汪浩指出，第一為傾聽民意，重塑誠信總統形象，再次展開全國傾聽之旅，與藍、綠、白各方選民溝通，特別是與各地罷團對話，了解他們的關切與期待。態度要真誠，讓民眾感受到政府願意反思與改進，重建民意信任。

    汪浩續指，第二為府院黨高層改組與基層整合，進行內閣與民進黨組織調整後，再整合有行動力的地方政治力量，包括大罷免運動中的民間組織，吸納有志參與2026選舉的地方候選人，強化基層動員，確保黨內團結與選民連結。必要時，可引入更多技術官員或具公信力的外部專才，推動財經、國防與社會政策。

    第三為掌握議題主導權，展現施政魄力，政府應積極提出政策議題，即使立法院不通過，也要向全民展示決心。重點包括社宅用地建設、能源安全與電網分散、健保給付調整、國防預算及國防產業政策等。藉此強化議題主導，贏得無黨派與中間選民支持。

    最後汪浩直言，大罷免雖敗，但民間正義力量未散，這是可貴的民意基礎。只要傾聽民意、重整黨務、掌握議題，不僅能提升民進黨支持度，也能為2028大選與台灣未來國家安全奠定穩固基礎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播