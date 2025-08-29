為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    京華城案》柯文哲指作偽證、曾接受應曉薇陳情 林欽榮發聲明駁斥

    林欽榮今天參加高雄捷運聯開案簽約典禮。（記者葛祐豪攝）

    林欽榮今天參加高雄捷運聯開案簽約典禮。（記者葛祐豪攝）

    2025/08/29 11:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對前北市長柯文哲指林欽榮於2018年6月，曾接受北市議員應曉薇陳情，高市副市長林欽榮今天反駁說，絕無單獨接受應曉薇陳情、協調；並怒指柯文哲指稱他作偽證，是蓄意攻擊證人的明證。

    林欽榮今天發表聲明，指針對京華城個案，他從未接受應曉薇針對該案的陳情或協調，但於2018年6月至8月期間，因台北市都發局正辦理「松山區都市計畫主要計畫以及細部計畫通盤檢討」公開展覽作業，由都發局辦理公展說明會，期間任何公民團體均可提出意見，因此京華城公司在公展期間，提出人民陳情，之後由他主持台北市都市計畫委員會，並經各委員表示意見後，大會不接受京華城公司陳情意見，並維持原決議。

    另針對柯文哲指台北市公務員均稱，容積獎勵得依都市計畫法第24條規定申請，唯獨林欽榮於法庭證稱「關於容積獎勵應受都市計畫法地方施行細則或施行自治條例所限制」，林欽榮指此項證詞與內政部113年5月14日函示各直轄市及縣市政府的公文見解一致，並與監察院113年1月糾正京華城案之意見相同。

    林欽榮強調，他於法庭證稱，細部計畫容積獎勵不得逾越依都市計畫法各該省、市施行細則或施行自治條例規定，台北市既已有「台北市都市計畫施行自治條例」及「台北市土地使用分區管制自治條例」，則建築基地申請獎勵，自應依該自治條例規定辦理，不應逾越該自治條例規定，且由申請人自行擬定或變更細部計畫（即採用都市計畫法24條程序）創設其他容積獎勵，更應有所規範。

    林欽榮表示，上述證稱與內政部於113年5月14日函示各直轄市及縣市政府，見解一致，並與監察院113年1月糾正京華城案的意見相同，因此柯文哲指稱林欽榮作偽證，是蓄意攻擊證人的明證。

