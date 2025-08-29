呂建德質疑長照、兒虐稽查不足 北市府反批造謠

市府副發言人蔡畹鎣表示，呂建德稱北市兒虐三年稽查一次完全非事實，這是造謠抹黑基層，要求呂向基層道歉。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕衛福部次長呂建德昨（29日）表示，希望地方首長每分錢都花在刀口，批評台北市有錢增加敬老金，但是台北市長照布建僅58.6%全台敬陪末座；兒虐稽查方面3年才一次。對此，台北市長蔣萬安今微笑不回應。北市府副發言人蔡畹鎣表示，三年稽查一次完全非事實，這是造謠抹黑基層，要求呂向基層道歉。

蔡畹鎣表示，昨天呂建德對於北市府造謠，缺乏建設性與道德，事實上台北市教育局每一年稽查超過1100次，長輩照顧替代率高達85%，基層同仁都很辛苦，呂建德應該公開道歉。

此外，蔣萬安昨臉書發文批評，前行政院長蘇貞昌推動班班有冷氣，如今變成「你裝冷氣、我繳電費」；蘇貞昌幕僚、前行政院發言人丁怡銘留言反嗆，「台北市的普通統籌分配稅款將大幅增加到1113億元，如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」

對此，蔡畹鎣說，中央與地方是夥伴的角色，不是爸媽與小孩，也不應該自以為是爸媽，這樣的比喻沒有非常精準，她舉例，請別人吃牛肉麵，卻要他人付錢，這會是夥伴關係嗎？比喻不是那麼到位。

