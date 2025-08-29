林楚茵曝「立院鬼故事」 轟徐巧芯造謠又狂砍國防預算像詐騙集團

立委林楚茵。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林楚茵今日稍早在臉書PO出「立法院七月鬼故事」，指出徐巧芯造謠台美關稅談判都在酒店視訊，接著又狂砍國防預算，卻又否認。直言國民黨一面亂砍預算，徐巧芯一面用錯假消息來詐騙，這種手法跟詐騙集團如出一轍，難道是有家學淵源？

林楚茵在臉書PO文表示，七夕情人節楚茵不講愛情故事，來分享兩個立法院七月鬼故事，故事ㄧ：鬼遮眼的國民黨立委，徐巧芯是吃了無敵星星的詐騙集團？台美談判關稅尚在進行，徐巧芯就急著幫側翼造謠談判都在酒店視訊，立刻被行政院公布照片打臉!就是鬼遮眼又愛造謠的詐騙集團！

林楚茵指出，故事二：亂砍預算被抓包鬼打牆的國民黨，惡刪亂砍國防部預算的國民黨立委們，白紙黑字預算提案共刪1.77億，「徐巧芯」三個字就放在上面，還繼續狡辯造謠沒刪那麼多，所以提案單上面的名字是鬼嗎？

林楚茵直言，抓包才改口沒有要刪這麼多，邏輯是有多鬼打牆？國民黨一面亂砍預算，徐巧芯一面用錯假消息來詐騙，這種手法跟詐騙集團如出一轍難道是有家學淵源？農曆七月鬼故事多，拜託鄉親們請多小心查證，詐騙集團就是最可怕的惡鬼。

