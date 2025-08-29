為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林楚茵曝「立院鬼故事」 轟徐巧芯造謠又狂砍國防預算像詐騙集團

    立委林楚茵。（資料照）

    立委林楚茵。（資料照）

    2025/08/29 11:37

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林楚茵今日稍早在臉書PO出「立法院七月鬼故事」，指出徐巧芯造謠台美關稅談判都在酒店視訊，接著又狂砍國防預算，卻又否認。直言國民黨一面亂砍預算，徐巧芯一面用錯假消息來詐騙，這種手法跟詐騙集團如出一轍，難道是有家學淵源？

    林楚茵在臉書PO文表示，七夕情人節楚茵不講愛情故事，來分享兩個立法院七月鬼故事，故事ㄧ：鬼遮眼的國民黨立委，徐巧芯是吃了無敵星星的詐騙集團？台美談判關稅尚在進行，徐巧芯就急著幫側翼造謠談判都在酒店視訊，立刻被行政院公布照片打臉!就是鬼遮眼又愛造謠的詐騙集團！

    林楚茵指出，故事二：亂砍預算被抓包鬼打牆的國民黨，惡刪亂砍國防部預算的國民黨立委們，白紙黑字預算提案共刪1.77億，「徐巧芯」三個字就放在上面，還繼續狡辯造謠沒刪那麼多，所以提案單上面的名字是鬼嗎？

    林楚茵直言，抓包才改口沒有要刪這麼多，邏輯是有多鬼打牆？國民黨一面亂砍預算，徐巧芯一面用錯假消息來詐騙，這種手法跟詐騙集團如出一轍難道是有家學淵源？農曆七月鬼故事多，拜託鄉親們請多小心查證，詐騙集團就是最可怕的惡鬼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播