張雅屏：國民黨主席人選不應與2028總統人選問題綁在一起

宣布參選國民黨主席選舉的前國民黨副秘書長張雅屏今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時指出，黨主席人選不應該與2028總統人選的問題綁在一起。（「千秋萬事」節目提供）

2025/08/29 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕宣布參選國民黨主席選舉的前國民黨副秘書長張雅屏今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時指出，黨主席人選不應該與2028總統人選的問題綁在一起，台中市長盧秀燕如果確定不參選黨主席，應該要找一位代理人，友人幫忙籌措領表、登記時所需繳交的320萬元登記費與作業費，已差不多快要籌齊，如果參選條件充足，他就會登記參選，不過他也說，「成事不必在我」，而且已經跟張亞中、羅智強等其他表態參選人談過，大家都能接受他的參選理念。

此外，節目主持人王淺秋在節目中爆料，外傳前國民黨副主席郝龍斌今日將拍板參選黨主席，「盧郝體制」迎戰2028，但經她向郝龍斌方面查證所得到答案是，消息並不正確，郝龍斌也還沒有決定。

對此，張雅屏表示，盧秀燕必須解決「社會期待」的問題，如果確定不參選黨主席，應該要找一位代理人，協助自己未來參選2028，張並強調，這次黨主席選舉他可以理解盧秀燕不參選的理由，過去黨內都把黨主席與參選總統人選問題綁在一起，這是不對的，黨主席應該是像前國民黨主席吳伯雄當年幫助前總統馬英九角逐大位一樣，這次的黨主席人選不應該與2028總統人選問題綁在一起。

對於王淺秋說他應該不會參選到底，張雅屏未多做回應；至於如果最後確定不選，心中是否有好的人選？張雅屏則說，目前檯面上的人選都在「及格以上」，但「最滿分的人選」他還要再看一看。

張雅屏表示，他是前國民黨主席洪秀柱的特助，洪鼓勵他參選，自己也知道國民黨的問題，包括應該推動社群組織化以及現有組織的社群化，由於黨產被砍，國民黨的財務有很大的問題，如果擔任黨魁，他會推動與民眾黨的在野合作制度化，他並透露，洪秀住後面的那一位（黨主席）上任後，把許多人趕走，這些人後來都跑到民眾黨那一邊。

