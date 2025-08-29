引清宮大戲形容逼退 游盈隆嘆「這不是我熟識的柯建銘」

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/08/29 11:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨大罷免失利後，黨內檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘。台灣民意基金會董事長游盈隆今日表示，柯建銘在罷免後說出「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有」，這不是他認識的柯建銘，「我和許多民進黨人熟識的柯建銘，是一個豪氣干雲、一諾千金、頂天立地的男子漢。」游還表示，如果柯堅持不走，清代康熙皇帝力擒鰲拜的往事，恐怕會開始浮現在許多人的腦海。「相信這絕非飽覽群書的柯總召所樂見」。

游盈隆昨日在臉書發文表示，當前綠營反省檢討批判的重點有兩個，一個是路線，另一個是人。事實上，對大罷免這種大型群眾運動功過的檢討，不可能只檢討路線，還必須檢討特定人，因為路線選擇是人決定及推動的。何況，從去年二月開始，民進黨新權力核心，力主強硬對抗藍白，堅採衝突導向路線的人就是柯建銘。大罷免路線，本質上，是新盲動主義路線，若說是柯建銘路線，也若合符節。

請繼續往下閱讀...

游盈隆指出，郭國文與林淑芬是這次率先開砲的兩位民進黨立委，砲火都相當兇猛。郭對事不對人，要討論路線問題。林淑芬則說「沒有討論，沒有民主」，八個字畫龍點睛，一語道破柯領導下民進黨立院黨團的問題。沒錯，衝突導向路線和缺乏黨內民主，正是今日民進黨一頭栽進大罷免風暴的根本原因。

游盈隆表示，柯建銘這幾天成為眾矢之的，被明示或暗示辭職下台，是完全可以理解的。因為，過去這八個月，他和曹興誠發動一場史無前例的災難性民主內戰，一起揮舞大罷免大旗，站在大罷免歷史浪頭，引領近千萬綠營群眾，瘋狂搖旗吶喊，誓言大罷免大成功，是何等的威風。如今32:0，兵敗如山倒，支持者呆若木雞，不知何去何從，府院黨團都受重傷，台灣民主奄奄一息，他卻還死不認錯，強硬地說「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？」

游盈隆認為「敗軍之將，不足以言勇」。這件事如果發生在日本戰國時代，帶頭的人早就切腹自殺，羞愧而死了，哪裡有可能還出來講一些不三不四的話？「這不是我熟識的柯建銘。我和許多民進黨人熟識的柯建銘，是一個豪氣干雲、一諾千金、頂天立地的男子漢。怎會為了一個立院黨團總召的位子，不惜繼續內亂，繼續傷害他熱愛的台灣與民進黨？我不敢相信。」一碼歸一碼，柯建銘一路走來對民進黨的貢獻有目共睹，但這不應該是他離不開總召位子的原因。

游盈隆最後表示，英國最偉大的政治家之一邱吉爾曾說「酒店打烊，我就走人」，何等豪邁瀟灑。柯應很熟悉這典故才對。如果堅持不走，清代康熙皇帝力擒鰲拜的往事，恐怕會開始浮現在許多人的腦海。「相信這絕非飽覽群書的柯總召所樂見。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法