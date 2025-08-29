柯建銘遭黨內連署逼宮太殘忍？王世堅：這是他應得的懲罰

民進黨團總召柯建銘（圖左）、立委王世堅（圖右）。（資料照，本報合成）

2025/08/29 10:57

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免失利，民進黨內將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘，民進黨秘書長徐國勇聯合各派系發動連署改選黨團幹部。對於輿論質疑「太殘忍」一說，民進黨立委王世堅直言，大罷免結果出來，社會展現看法與意志，領頭的立委當然要有所交代，「這個是他應該要得到的懲罰」。

王世堅今出席立法院會前接受媒體訪問，被詢及黨團改選一事。王表示，還是有辦法解決9月1日開議，黨團要針對新會期的議程，以及排定各委員會召集人、總質詢等，隨時都有召開大型黨團會議的時間點。

請繼續往下閱讀...

媒體追問，以連署的方式太殘忍？王世堅直言，其實人做出選擇就要付出代價，自己從頭到尾、徹底反對大罷免，因此這一年多來被側翼、網軍、名嘴修理得體無完膚，這是自己應該得到的代價，這是必定的。

話鋒一轉，王世堅說，現在大罷免結果出來，社會展現看法與意志，相信領頭的立委當然要對社會有所交代，希望總召能夠重新改選，要讓黨團有新的展望與氣象，社會期待民進黨能夠徹底檢討、同時繼續向前進；所以寄望柯建銘在回應民進黨檢討與社會期待時，別再只是謝謝指教，而是謝謝收看，「這個是他應該要得到的懲罰」。

至於傳出過半立委參與連署？王世堅說，他聽到的是這樣，也應當會是這樣，畢竟民進黨會基於是非快速地回應社會期待，理性要擺在最優先，感情要擺一邊，如果每件事都是感情擺第一來看，就完全不符社會期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法