為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯建銘遭黨內連署逼宮太殘忍？王世堅：這是他應得的懲罰

    民進黨團總召柯建銘（圖左）、立委王世堅（圖右）。（資料照，本報合成）

    民進黨團總召柯建銘（圖左）、立委王世堅（圖右）。（資料照，本報合成）

    2025/08/29 10:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免失利，民進黨內將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘，民進黨秘書長徐國勇聯合各派系發動連署改選黨團幹部。對於輿論質疑「太殘忍」一說，民進黨立委王世堅直言，大罷免結果出來，社會展現看法與意志，領頭的立委當然要有所交代，「這個是他應該要得到的懲罰」。

    王世堅今出席立法院會前接受媒體訪問，被詢及黨團改選一事。王表示，還是有辦法解決9月1日開議，黨團要針對新會期的議程，以及排定各委員會召集人、總質詢等，隨時都有召開大型黨團會議的時間點。

    媒體追問，以連署的方式太殘忍？王世堅直言，其實人做出選擇就要付出代價，自己從頭到尾、徹底反對大罷免，因此這一年多來被側翼、網軍、名嘴修理得體無完膚，這是自己應該得到的代價，這是必定的。

    話鋒一轉，王世堅說，現在大罷免結果出來，社會展現看法與意志，相信領頭的立委當然要對社會有所交代，希望總召能夠重新改選，要讓黨團有新的展望與氣象，社會期待民進黨能夠徹底檢討、同時繼續向前進；所以寄望柯建銘在回應民進黨檢討與社會期待時，別再只是謝謝指教，而是謝謝收看，「這個是他應該要得到的懲罰」。

    至於傳出過半立委參與連署？王世堅說，他聽到的是這樣，也應當會是這樣，畢竟民進黨會基於是非快速地回應社會期待，理性要擺在最優先，感情要擺一邊，如果每件事都是感情擺第一來看，就完全不符社會期待。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播