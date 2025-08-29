丹娜絲颱風特別預算600億 立院三讀通過

立法院8月29日院會，通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算等案。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/29 10:58

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模600億元。國民黨立委王育敏在三讀後發文表示，國民黨團最先在第一時間提出災後重建條例，並提高金額到600億，就是希望協助災區民眾的重建工作，並呼籲政府這筆預算花在刀口上，協助災民加速重建。

本預算案歲出編列600億元，114至116年度分別編列191億元、316億元、93億元，全數舉借債務支應。包括經濟發展支出501億元，佔歲出總額83.4％；一般政務支出46億元，佔歲出總額7.7％；預備金30億元，佔歲出總額5％；社區發展及環境保護支出16億元，佔歲出總額2.7％；教育科學文化支出7億元，佔歲出總額1.2％。

各機關編列情形，包括原民會及所屬編列46億元、國家通訊傳播委員會3億元、工程會1億元、內政部主管38億元、教育部主管編列4億元、經濟部編列187億元、交通部69億元、農業部主管203億元、環境部16億元、文化部3億元、預備金30億元。

王育敏表示，現在還有許多災民家中屋頂還沒修整完畢，希望加速重建，還有中小企業補助金盡快發放，以及淹水地方水利設施的加強也必須立刻啟動。以及電力設施韌性不足，希望政府也盡快防韌補強，希望行政院長好好領導所有中央部會官員如期完工。

