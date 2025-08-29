為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    丹娜絲颱風特別預算600億 立院三讀通過

    立法院8月29日院會，通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算等案。（記者叢昌瑾攝）

    立法院8月29日院會，通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算等案。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/29 10:58

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模600億元。國民黨立委王育敏在三讀後發文表示，國民黨團最先在第一時間提出災後重建條例，並提高金額到600億，就是希望協助災區民眾的重建工作，並呼籲政府這筆預算花在刀口上，協助災民加速重建。

    本預算案歲出編列600億元，114至116年度分別編列191億元、316億元、93億元，全數舉借債務支應。包括經濟發展支出501億元，佔歲出總額83.4％；一般政務支出46億元，佔歲出總額7.7％；預備金30億元，佔歲出總額5％；社區發展及環境保護支出16億元，佔歲出總額2.7％；教育科學文化支出7億元，佔歲出總額1.2％。

    各機關編列情形，包括原民會及所屬編列46億元、國家通訊傳播委員會3億元、工程會1億元、內政部主管38億元、教育部主管編列4億元、經濟部編列187億元、交通部69億元、農業部主管203億元、環境部16億元、文化部3億元、預備金30億元。

    王育敏表示，現在還有許多災民家中屋頂還沒修整完畢，希望加速重建，還有中小企業補助金盡快發放，以及淹水地方水利設施的加強也必須立刻啟動。以及電力設施韌性不足，希望政府也盡快防韌補強，希望行政院長好好領導所有中央部會官員如期完工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播