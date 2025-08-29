為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白不合代價大！ 謝典林8字批2024總統選舉「血淋淋的教訓」

    彰化議長謝典林今天拋「藍白合」議題，並用「阿北」柯文哲為例，藍白不合代價大。（擷取謝典林臉書）

    彰化議長謝典林今天拋「藍白合」議題，並用「阿北」柯文哲為例，藍白不合代價大。（擷取謝典林臉書）

    2025/08/29 11:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議會議長謝典林今天（29日）臉書發文再度拋出「藍白合」議題，直言這是當前在野黨制衡民進黨政府的唯一武器，並以「當選過關、落選被關」形容藍白合作破局後的政治現實，他強調這是2024年總統大選血淋淋的教訓，更呼籲國民黨全代會必須把「藍白合」做成決議，作為2026與2028年提名的重要依據。

    謝典林表示，2023年4月他在議會接待鴻海創辦人郭台銘時，便首度公開喊出支持藍白整合，期盼藍白能攜手參選總統，但最終在君悅飯店的協商破局後，未能實現。他說，雖然總統大選未能促成合作，但自己在彰化立委第三選區全力促成藍白合，包括呼籲「總統票投侯趙、立委票投謝衣鳯、政黨票投民眾黨」，最後開票結果謝衣鳯當選，得票數剛好是藍白兩組總統票相加的總數。

    謝典林表示自己曾建議國民黨在第一、二、四選區候選人也採取相同策略，未獲接受，最終全數落敗，且廢票數偏高。他直言，若2024年總統大選藍白能合作，賴清德不會以4成選票當選總統，「阿北」柯文哲也不至於因京華城案被收押在土城看守所，「這個血淋淋的教訓就是『當選過關，落選被關』」。

    隨著國民黨主席朱立倫宣布交棒，謝典林呼籲國民黨必須痛定思痛，把藍白合納入制度化決議，作為未來布局的基礎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播