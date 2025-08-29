藍白不合代價大！ 謝典林8字批2024總統選舉「血淋淋的教訓」

彰化議長謝典林今天拋「藍白合」議題，並用「阿北」柯文哲為例，藍白不合代價大。（擷取謝典林臉書）

2025/08/29 11:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍彰化縣議會議長謝典林今天（29日）臉書發文再度拋出「藍白合」議題，直言這是當前在野黨制衡民進黨政府的唯一武器，並以「當選過關、落選被關」形容藍白合作破局後的政治現實，他強調這是2024年總統大選血淋淋的教訓，更呼籲國民黨全代會必須把「藍白合」做成決議，作為2026與2028年提名的重要依據。

謝典林表示，2023年4月他在議會接待鴻海創辦人郭台銘時，便首度公開喊出支持藍白整合，期盼藍白能攜手參選總統，但最終在君悅飯店的協商破局後，未能實現。他說，雖然總統大選未能促成合作，但自己在彰化立委第三選區全力促成藍白合，包括呼籲「總統票投侯趙、立委票投謝衣鳯、政黨票投民眾黨」，最後開票結果謝衣鳯當選，得票數剛好是藍白兩組總統票相加的總數。

謝典林表示自己曾建議國民黨在第一、二、四選區候選人也採取相同策略，未獲接受，最終全數落敗，且廢票數偏高。他直言，若2024年總統大選藍白能合作，賴清德不會以4成選票當選總統，「阿北」柯文哲也不至於因京華城案被收押在土城看守所，「這個血淋淋的教訓就是『當選過關，落選被關』」。

隨著國民黨主席朱立倫宣布交棒，謝典林呼籲國民黨必須痛定思痛，把藍白合納入制度化決議，作為未來布局的基礎。

