    首頁　>　政治

    爆料鄭亦麟34歲擁上億房產 鍾小平稱「豬油仔」上面還有更大咖

    台北市議員鍾小平今爆料爆料鄭亦麟34歲擁上億元房產。（記者甘孟霖攝）

    台北市議員鍾小平今爆料爆料鄭亦麟34歲擁上億元房產。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/29 10:43

    〔記者甘孟霖／台北報導〕被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌任內收受廠商數百萬元賄款遭聲押禁見。台北市議員鍾小平今（29日）爆料，鄭在台北市東區擁有上百坪房產，市價上億元，質疑背後牽涉利益龐大，要求檢調順藤摸瓜往上查。

    鍾小平今舉行記者會，爆料鄭亦麟在擔任副執行長期間在台北市東區買了三棟房產，總坪數近百坪，市價高達一億元。他直言，鄭就是港片《五億探長雷洛傳》中負責收賄的「豬油仔」，被檢調抓了還嗆「知道我是誰嗎？」請檢調用查京華城案、前國民黨北市黨部主委黃呂錦茹的標準來查鄭亦麟。

    鍾小平說，上至前總統蔡英文，以及任內歷任行政院長、經濟部長等綠能發電相關單位首長，北檢都應該一併調查，司法不分藍綠白，現在目標是背後的高官，幾兆的離岸風電發電予取予求，組織評審委員都是外聘，任務編組沒有任何監督，發包完就解散，背後涉及台灣史上最大貪汙案，就從「豬油仔」順藤摸瓜往上抓。

    他說，檢調要去調查鄭亦麟資產來源，怎麼來的這麼多錢可以買三間房子。

