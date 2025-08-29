連勝文：「賴先生」稱國民政府制定中華民國憲法時沒有台灣代表「胡說八道」

國民黨今日上午舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」，國民黨副主席連勝文致詞。（記者田裕華攝）

2025/08/29 11:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」，國民黨副主席連勝文與會表示，對日抗戰歷史可歌可泣，實在不是少數喜歡說謊的人可以扭曲或淹沒，「有一個在附近上班的喜歡說謊的『謊言先生』、『賴先生』，他說當年國民政府制定中華民國憲法時，沒有台灣代表，這是胡說八道，因為我的祖父就是制憲代表之一」，也由此可見對日抗戰與台灣息息相關。

連勝文還說，「『謊言先生』、『Mr. Lie』也許可以一直活在他的謊言當中，但真正的歷史永遠不會被淹沒、永遠存在」，他並呼籲中國大陸要從新重視「真實的抗戰歷史」，在過去兩岸關係緩和時期，中國大陸方面的確重新重視兩岸抗戰歷史，但最近幾年變得比較保守，強調對日抗戰犧牲幾千萬居民的性命，這些人不是為一個黨、一個派，而是為了中華民族的土地。

前台大校長管中閔也出席活動強調，抗戰歷史當然是台灣的歷史，台灣人民不能遺忘，他並稱，「這不是國民黨的負債，而應該是國民黨的資產」，可以證明國民黨領導抗戰勝利、台灣光復，才有後來台灣80年的成果，也能證明國民黨在台灣的正當性，但不幸的是，現在的政府刻意扭曲淡化歷史，這是國家摧殘歷史之後所造成的虛無。

此外，國民黨主席朱立倫表示，80年前的今天，是中華民國、中華民族歷史上最重要的日子，歷經8年抗戰守住中華民國並光復台灣，在人類歷史上也是一個重要的和平日子，全世界都在慶祝紀念，這個日子也永遠不會被忘記，國民黨除了舉辦系列活動，9月4日晚上還要舉辦國際酒會，讓國際了解國民黨總裁蔣中正領導8年抗戰，最後贏得勝利並光復台灣，才有今天民主、自由、安定、繁榮的台灣，這個歷史不容扭曲遺忘。

朱立倫還說，中華民國是聯合國的發起國，安理會成員國，至少在聯合國扮演重要角色30年，台灣光復更不容遺忘扭曲，今年「台灣光復節」已經恢復放假，要讓下一代知道這段歷史，國民黨希望透過今日的研討會，要讓歷史永遠傳承下去。

