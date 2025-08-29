為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯建銘卸任總召再等等？ 吳思瑤：今天黨團會議未談改組

    民進黨團幹事長吳思瑤說明，今天黨團會議完全沒有觸及黨團改組，時間很短，馬上就有幾個重大議案要表決，所以僅報告相關程序和議案內容。（記者陳政宇攝）

    2025/08/29 10:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免失利，民進黨內將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘，今天（29日）黨團大會是否改選幹部備受關注。對此，民進黨團幹事長吳思瑤會後說明，黨團會議完全沒有觸及黨團改組，時間很短，馬上就有幾個重大議案要表決，所以僅報告相關程序和議案內容。

    今天是立法院本會期最後一次院會，民進黨團發布甲級動員，表定8時20分於議場召開黨團會議。但據觀察，柯建銘約8時30分才步入議場，並向議事人員拿取資料，其他黨團成員陸續抵達共進早餐，三五成群有說有笑，黨團幹事長吳思瑤和立委王美惠也主動向柯寒喧打氣。約8時50分，柯建銘從議場後方出來，才集合黨團成員開會，約5分鐘便各自回座。

    吳思瑤受訪說明，今天完全沒有觸及個別黨團成員的改組，黨團會議因為時間很短，馬上要進行幾大重要議案的表決，所以剛剛僅就議案程序和內容，以及黨團推派發言代表，預定通過的法律案，向黨團成員做報告。

    吳思瑤說，大家都關心民進黨團幹部改組，在新會期開議之前，大家都能夠去做一番沉澱和思考，這段時間的大鳴大放都要化為大破大立的行動。她期待在卸下幹事長身分後，職務雖然改變，但任務不變，會持續為黨團貢獻心力，也期待有更強大、更適任的黨團幹部的生力軍，來讓新會期的五一戰隊有一新氣象，回應社會的期待。

    吳思瑤重申，這部分在開議之前，黨團都還有充分對話協調的空間和機會。

