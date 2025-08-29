中國九三閱兵前 美參議院軍委會主席今率團訪台

美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·威克（Roger F.Wicker）今日將率領國會代表團訪問台灣。（圖取自美國參議院官網）

2025/08/29 10:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國9月3日將於北京天安門廣場舉行九三大閱兵，美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·威克（Roger F.Wicker）今日將率領國會代表團訪問台灣，成員預計有美國參議員德布·費雪（Deb Fischer）等人，專機預定上午11時許飛抵台北松山機場，展現對印太地區盟友堅定支持，外交部將派政務次長陳明祺前往接機。

根據美媒「國會山莊報」（The Hill）和「NewsNation」報導，此訪團自8月22日展開印太行程，首站到夏威夷，接著訪問關島、北馬利安納的天寧島（Tinian Island）、帛琉、菲律賓，最後一站台灣。

「NewsNation」報導，兩人訪問台灣是特別值得注意的一點。啟程前，威克告訴「NewsNation」，「我們正處於二戰以來最危險的國安時刻」。他強調，「國會在向美國盟友與夥伴展現信心、確保我們維持印太地區有利秩序的承諾方面，扮演了至關重要的角色」，「希望協助川普總統確保美國『以實力維護和平』」。

數日前，威克在X上分享兩人在夏威夷時和美國印太司令部（INDOPACOM）、美國海軍陸戰隊太平洋部隊（MARFORPAC）、美國陸軍太平洋部隊（USARPAC）和美國太平洋空軍（PACAF）等部隊指揮官召開了一系列會議，討論印太區域面臨的挑戰。

