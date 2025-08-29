為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國九三閱兵前 美參議院軍委會主席今率團訪台

    美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·威克（Roger F.Wicker）今日將率領國會代表團訪問台灣。（圖取自美國參議院官網）

    美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·威克（Roger F.Wicker）今日將率領國會代表團訪問台灣。（圖取自美國參議院官網）

    2025/08/29 10:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國9月3日將於北京天安門廣場舉行九三大閱兵，美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員羅傑·威克（Roger F.Wicker）今日將率領國會代表團訪問台灣，成員預計有美國參議員德布·費雪（Deb Fischer）等人，專機預定上午11時許飛抵台北松山機場，展現對印太地區盟友堅定支持，外交部將派政務次長陳明祺前往接機。

    根據美媒「國會山莊報」（The Hill）和「NewsNation」報導，此訪團自8月22日展開印太行程，首站到夏威夷，接著訪問關島、北馬利安納的天寧島（Tinian Island）、帛琉、菲律賓，最後一站台灣。

    「NewsNation」報導，兩人訪問台灣是特別值得注意的一點。啟程前，威克告訴「NewsNation」，「我們正處於二戰以來最危險的國安時刻」。他強調，「國會在向美國盟友與夥伴展現信心、確保我們維持印太地區有利秩序的承諾方面，扮演了至關重要的角色」，「希望協助川普總統確保美國『以實力維護和平』」。

    數日前，威克在X上分享兩人在夏威夷時和美國印太司令部（INDOPACOM）、美國海軍陸戰隊太平洋部隊（MARFORPAC）、美國陸軍太平洋部隊（USARPAC）和美國太平洋空軍（PACAF）等部隊指揮官召開了一系列會議，討論印太區域面臨的挑戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播