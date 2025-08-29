為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    總預算追加案今拚三讀 傅崐萁：跟民生產業有關全力支持還加碼

    立法院國民黨團29日舉行黨團大會，總召傅崐萁（後）等人出席。（記者廖振輝攝）

    立法院國民黨團29日舉行黨團大會，總召傅崐萁（後）等人出席。（記者廖振輝攝）

    2025/08/29 10:04

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院長韓國瑜昨晚召集朝野黨團協商「114年度中央政府總預算追加預算案」，預計今日三讀，目前立法院長韓國瑜召集朝野黨團幹部協商中。國民黨團總召傅崐萁協商前受訪表示，跟民生、產業有關的，國民黨團全力支持甚至還加碼，希望產業得到國家力量的支持。至於已經腐敗過時、讓台電瀕臨倒閉的能源政策，應該要朝野好好一起討論，尤其要傾聽產業聲音，不能再一味姑息。

    傅崐萁強調，產業政策在完全沒有得到人民支持的情況下，要持續填坑式的預算，把人民血汗錢不斷往無止盡的洞丟，國民黨團是不會支持的。

    另外，此次追加預算案，監察院追加7千多萬元預算，民眾黨原堅持要刪除，但監院說明後又同意撤案，讓傅崐萁不滿質問民眾黨團總召黃國昌，「為什麼可以撤案？」媒體今日詢問傅崐萁，藍白兩黨團是否有意見不合的情況？對此，傅崐萁表示，沒有意見不合，且都互相尊重。

    傅崐萁說，監察院這一年多來配合大罷免大追殺，對於國家這麼多嚴重貪腐的弊案，人民一直希望光電、口罩、雞蛋等弊案，監察院無一彈劾，不夠綠根本不能當監委，沒有辦法當打手、鷹犬，也不能當監委，這樣監察院的早該廢掉了，過去民眾黨也一直講要廢監察院，跟國民黨非常多的支持者立場一致，任何事情都可以討論，預算也可以討論，國民黨必須把人民的期待與立場講清楚。

    至於下會期的目標，傅崐萁表示，所有與國家民生有關，面對國際經濟強權的挑戰，所有需要國會積極立法、回應國人的事務，國民黨團都會全力投入。

