PO羈押前後對比照 作家蕭瑩燈：柯文哲勇壯、應曉薇乾癟

2025/08/29 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城弊案纏訟近一年，涉案的前台北市長、前民眾黨主席柯文哲昨在出庭時又點名總統賴清德，稱「我絕不會投降、不會屈服！」。對此作家蕭瑩燈PO出柯文哲與應曉薇羈押前與羈押一年後的對比圖，直言柯文哲真的是牢飯越吃越健康、越關越勇壯。

蕭瑩燈在臉書PO出1張照片，可以看到照片中分別為柯文哲與應曉薇羈押前後的照片，應曉薇消瘦很多，柯文哲相比之下則是炯炯有神，蕭瑩燈在貼文中表示，左邊是柯文哲、右邊是應曉薇，上邊是兩人羈押近一年的現況，下邊是兩人羈押之前的樣貌。

蕭瑩燈指出，先說柯文哲的現況，他雙眼炯炯有神，嘴角老是保持在上揚狀態，顯示身體和精神都保持得相當好，而且一直保持旺盛的戰鬥意志，在法庭上再度大聲痛罵檢察官。相比於近一年前剛被搜索時的憔悴模樣，真的是牢飯越吃越健康、越關越勇壯。

蕭瑩燈續指，再看應曉薇，她已經有了驚人的變化。一年前的意氣風發、身正不怕影子斜，現在連嘴巴都關到斜了。整張臉從豐腴到消瘦，連豐唇都已乾癟到像個老太婆，顯示應曉薇其實難以適應看守所裡的生活，研判應該是食不下飯也睡不著覺，健康堪慮。

蕭瑩燈直言，國民黨主席朱立倫，近期接二連三的發言，都在施壓要求釋放他黨的、罪刑重大的、越來越勇健的柯文哲。但是對於同黨的老同志應曉薇，她涉案情節相對單純、身體與精神狀況都不佳，朱立倫卻從來沒有替她講過一句話，政治的現實，無情到令人喟嘆。

