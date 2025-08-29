馬英九批賴清德對不起抗日前輩 哽咽「我是湖南人」

前總統馬英九出席「抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思紀念」座談會。（記者田裕華攝）

2025/08/29 10:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午舉辦「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」，前總統馬英九出席致詞時批評民進黨政府不願承認抗日歷史，賴清德總統更只是心念歐戰、緬懷日本人慣用名詞「終戰」，絕口不提抗戰，刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，更對不起抗日抗暴的台灣前輩，他身為中華民國前總統，要批判賴清德的不當，賴清德應該為不當言行向台灣人民鄭重道歉！

此外，在座談過程中，馬英九還特別起身強調，對日抗戰總共有22場大會戰，「其中有4次就在我們湖南，長沙有3次，而且『長沙會戰』非常重要」，他並一度哽咽說，「我是湖南人，長沙是我的故鄉」，重申「『長沙會戰』......非常重要！」

致詞時馬英九還一度脫稿，「我在香港出生，但實際上我在台灣製造的，我賴都賴不掉」，「我不是生在台灣，但真的是made in Taiwan」。

馬英九並鄭重呼籲，「凡我中華兒女，華夏子孫，絕對不能遺忘日本侵華的這段慘痛歷史，尤其是那些命運因此改變的平民老百姓，例如可憐的慰安婦阿嬤，一直等不到日本政府的正式道歉。日本人殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，身為中華民族的一份子，這個承載著鮮血與屈辱的歷史事實，不容抹滅與扭曲，更不容遺忘與淡化。」

馬英九說，希望在抗戰勝利暨台灣光復80週年的此刻，所有人都能夠回顧歷史，記取教訓，尤其是賴清德，更要牢牢記住在對日8年抗戰犧牲的國人，包括在日本殖民統治時期因抗日而犧牲的台灣人。

馬英九指出，中華民國對日8年抗戰從1937年到1945年，是關係國家存亡、維護世界和平的重大歷史事件，在中日雙方軍力如此懸殊、我方毫無勝算的情況下，中華民國政府堅持不投降、不妥協，全國軍民浴血奮戰，在中國大陸戰場上牽制了80萬現代化的日軍，使日軍無法完全投入太平洋戰場，而難以實現他們原先打算跟納粹德國希特勒在中東會師的計畫，對於同盟國最終獲得二戰的勝利，有著不可磨滅的貢獻。

馬英九還指出，台灣人民的反日與抗日，要比中國大陸人民至少早30年，從清光緒21年（西元1895年）中日甲午戰敗，清廷割讓台、澎開始，台灣人抗日活動就從未停止過，多少台灣前輩為了反侵略與反殖民，前仆後繼，付出心血乃至生命，這些史實都證明台灣當時雖然仍是日本盤據了50年的殖民地，但這些抗日志士他們效忠的祖國當然不是日本，台灣人抗日決心一向非常堅定，直到台灣在1945年回歸中國，也就是中華民國，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮，這個歷史的事實，不容任何人選擇性扭曲或遺忘。

