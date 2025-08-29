彭振聲卸任副市長前二度赴威京總部 獲沈慶京列「第一級親屬」

台北市前副市長彭振聲。（資料照）

2025/08/29 09:53

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地院昨勘驗台北市前副市長彭振聲，在台北看守所接受檢察官林俊言偵訊的錄影光碟；彭向檢方表示，他和威京集團主席沈慶京「不搭嘎」，沒有偏袒等語。事實上，2人關係匪淺，彭在卸任副市長前夕，曾二度赴威京集團主席辦公室，受沈慶京邀請到威京集團任職，雙方因待遇未談妥作罷；此外，威京集團總部的「虛擬總部」，更將彭振聲列為「第一級親屬」。

法院昨勘驗第一段彭振聲接受偵訊的錄影光碟，一開頭彭就向檢察官表示，自己只是負責主持京華城會議，和沈慶京「不搭嘎」，沒有偏袒，且會議都有錄音錄影。對此，沈慶京的律師廖威智也針對此部分表示意見，稱從彭振聲提到和沈慶京「不搭嘎」等語，可見彭並無袒護京華城。

事實上，彭振聲和沈慶京關係被檢方懷疑並不一般，去年檢廉調查時，沈慶京在威京集團總部設有「虛擬總部」，將與他有密切關係的人分等級，整理臚列後建檔儲存於電腦，其中彭振聲被列為「第一級親屬」，並獨自擁有「客戶編號」，資料中更詳細記載彭的職稱、電話、電子信箱等。

不僅如此，檢廉查出，京華城2022年10月18日拿到建照時，恰巧彭振聲任期即將屆滿，彭於卸任副市長前夕，曾於2022年11月8日、11月16日，2度前往威京集團主席辦公室，第一次前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆也在場，沈慶京主動詢問彭的專長，並邀請他卸任後到威京集團任職，但雙方因待遇未談妥而作罷。

