為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    彭振聲卸任副市長前二度赴威京總部 獲沈慶京列「第一級親屬」

    台北市前副市長彭振聲。（資料照）

    台北市前副市長彭振聲。（資料照）

    2025/08/29 09:53

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地院昨勘驗台北市前副市長彭振聲，在台北看守所接受檢察官林俊言偵訊的錄影光碟；彭向檢方表示，他和威京集團主席沈慶京「不搭嘎」，沒有偏袒等語。事實上，2人關係匪淺，彭在卸任副市長前夕，曾二度赴威京集團主席辦公室，受沈慶京邀請到威京集團任職，雙方因待遇未談妥作罷；此外，威京集團總部的「虛擬總部」，更將彭振聲列為「第一級親屬」。

    法院昨勘驗第一段彭振聲接受偵訊的錄影光碟，一開頭彭就向檢察官表示，自己只是負責主持京華城會議，和沈慶京「不搭嘎」，沒有偏袒，且會議都有錄音錄影。對此，沈慶京的律師廖威智也針對此部分表示意見，稱從彭振聲提到和沈慶京「不搭嘎」等語，可見彭並無袒護京華城。

    事實上，彭振聲和沈慶京關係被檢方懷疑並不一般，去年檢廉調查時，沈慶京在威京集團總部設有「虛擬總部」，將與他有密切關係的人分等級，整理臚列後建檔儲存於電腦，其中彭振聲被列為「第一級親屬」，並獨自擁有「客戶編號」，資料中更詳細記載彭的職稱、電話、電子信箱等。

    不僅如此，檢廉查出，京華城2022年10月18日拿到建照時，恰巧彭振聲任期即將屆滿，彭於卸任副市長前夕，曾於2022年11月8日、11月16日，2度前往威京集團主席辦公室，第一次前經濟部長、中石化董事長陳瑞隆也在場，沈慶京主動詢問彭的專長，並邀請他卸任後到威京集團任職，但雙方因待遇未談妥而作罷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播