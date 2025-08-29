國民黨主席選舉領表登記延後 朱立倫：期待眾望所歸的人來領導

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/08/29 09:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會本週通過延後2週辦理黨主席、黨代表選舉領表登記，國民黨主席朱立倫今日上午出席「抗戰勝利暨台灣光復80週年見證與省思紀念座談會」前受訪表示，其實上週的中常會就有多位中常委提出1000多個黨代表名額，有很多人要參選，823投票後的權益問題，也覺得應該讓大家再多思考一下，因此從善如流，期待讓眾望所歸的人來領導國民黨，目前距離領表登記還有一些時間，大家可以冷靜思考，最後全黨團結一致。

朱立倫強調，這段時間民進黨正陷入混亂、內鬥、逼宮，國民黨應該團結一致，尤其政黨好感度已經位居第1名，希望這次黨內選舉最後一定要圓滿，大家再一起團結面對2026及2028大選。

請繼續往下閱讀...

對於媒體詢問如何看待黨主席可能人選桃園市長張善政、前國民黨副主席郝龍斌，朱立倫沒有回應，只重申這時候應該冷靜思考，大家還在期待並努力眾望所歸的人，既然已經延後領表登記，就讓大家再思考一下，透過鼓勵、加油等各種方法一起努力。

至於媒體詢問如何看待國民黨秘書長黃健庭昨日感嘆去年總統大選協調提名人選時所受的委屈？朱立倫則說，擔任黨職工作一定是公平公正，而且會承受許多壓力，過去4年經歷選舉所背負的黑鍋與罵名，也只能歡喜做、甘願受，只要能對國民黨的參選人好，就是大家所期待。

此外，媒體詢問如何看待民進黨政府淡化抗戰勝利與台灣光復80週年，朱立倫表示，今年是對日抗戰勝利、二戰結束80週年，全世界都在熱烈慶祝，這對全世界與中華民國來說都是最重要的日子，同時也是台灣光復80週年，對今天的台灣與中華民國都是最關鍵的日子，中華民國政府領導人當然應該正視歷史、勇於面對中華民國歷史，不但要慶祝，立法院也已經通過「台灣光復節」放假，讓年輕人與下一代清楚知道台灣為何光復，就是因為抗戰勝利、開羅宣言以及波茨坦宣言確認台灣光復，才有今天的民主台灣，而非殖民地的台灣。

朱立倫說，今天是七夕情人節，他要祝福大家情人節快樂，晚上他將與妻子一起去聽演唱會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法