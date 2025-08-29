小草包圍囚車柯文哲「舉手」 吳靜怡批操弄司法：上演受害者政治大戲

柯文哲的臉書粉專貼出囚車抵達台北地方法院時，現場支持者小草高喊「奮戰到底！」柯文哲也站起身奮力舉手的畫面。對此媒體人吳靜怡發文質疑，柯文哲用司法操弄術，成功讓囚車變成舞台，握拳上演「受害者政治」！（圖擷自柯文哲臉書）

2025/08/29 09:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城弊案纏訟近一年，涉案的前台北市長、民眾黨主席柯文哲昨在出庭時又點名總統賴清德，稱「我絕不會投降、不會屈服！」柯文哲的臉書粉專更貼出囚車抵達台北地方法院時，現場支持者小草高喊「奮戰到底！」柯文哲也起身奮力舉手的畫面。對此媒體人吳靜怡發文質疑，柯文哲用司法操弄術，成功讓囚車變成舞台，握拳上演「受害者政治」！

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲因京華城案出庭後被押回台北看守所，囚車外聚集了大批支持者，他們高喊「奮戰到底！」柯文哲在囚車內站立，突然舉起握拳的手勢，這一幕，透過小草影片散播傳播，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡說，針對那一幕，許多人為之動容，將其解讀為在困境中不屈不撓的奮戰決心，彷彿將司法程序的囚車變成他的政治舞台。吳靜怡認為，那一幕絕非一個單純的情緒性反應，而可能正是柯文哲及其民眾黨團隊在策劃的司法戰術中，上演的最新一場「受害者政治」大戲。

吳靜怡直言，柯文哲把「涉貪羈押的嫌犯」，成功操作成「遭司法迫害的受害者」！這就是「框架重置」戰術，把討論焦點從「是否有罪」轉到「司法是不是打壓」，以弱制強的柯文哲將拳頭簡單的手勢轉化為團結小草的符號：「我仍在戰鬥，你們也要繼續奮戰！」

吳靜怡分析，從司法戰術的角度看，柯文哲與支持者的緊密互動，試圖製造外部壓力將道德逆轉，間接影響法官的裁定，但這樣更彰顯具有實質影響力，像是民眾黨不斷舉辦相關集會遊行活動，而檢方也會認為這類行為正是操弄輿論的證據，反而導致更嚴格的羈押措施，甚至延長禁見。她也質疑，「一再操弄小草情緒的循環中，法律事實變得不再重要，重要的是共同的政治信仰」。

吳靜怡也提到，「以審判換動員」的戰術將法律審判被重新包裝成政治資本的來源，在司法上，柯文哲處於弱勢，但在政治上，柯文哲卻能利用司法處境製造同情、激發憤怒，進而換取聲量與支持。

吳靜怡在文末也質疑，雖然柯文哲成功塑造了殉道者的形象，但過度依賴這種策略可能讓民眾黨陷入情緒動員的循環，而忽略法律事實的討論，這可能導致支持者與反對者之間的對立加劇，進一步撕裂社會共識與對司法的信任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法