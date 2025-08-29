為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳柯妻淚訴「讓他當完這一屆」 柯建銘回應了

    民進黨團總召柯建銘出席立法院29日院會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團總召柯建銘出席立法院29日院會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/29 09:17

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，傳出柯建銘的太太淚訴，希望讓他當完這一屆任期。對此，柯建銘今（29日）聞言後反駁，沒有這回事，相關事情各界安靜看就好，他不會再多做回應，此時無聲勝有聲。

    民進黨團幹部近日爆發請辭潮，民進黨秘書長徐國勇亦發動立委連署，要求全面改選黨團幹部。由於今天是本會期最後一次院會，黨團發動甲級動員，並於8時20分在議場內召開黨團會議。

    柯建銘今搭車於8時20分壓線抵達立法院，媒體詢及黨團會議為何不借用過去常用的立法院群賢樓會議室，而是在議場內？柯建銘回應，今天院會要處理的議案相對簡單，像是韌性特別條例修正草案有2個條文要表決，追加預算部分有文化部預算要表決，因此沒有特殊安排，不要想太多。

    至於，有報導指稱，總統府秘書長潘孟安拜訪柯建銘，而柯妻向潘淚訴，希望讓柯當完這一屆任期。柯建銘聞言後當場駁斥，沒有這回事，而他昨天有說過，此時無聲勝有聲，因此關於這方面的事情，大家安靜看就好，他不會再多做任何回應。

    據觀察，柯建銘約8時30分才步入議場，並向議事人員拿取資料，其他黨團成員陸續抵達共進早餐、有說有笑，黨團幹事長吳思瑤和立委王美惠也主動向柯寒喧打氣。約8時50分，柯建銘從議場後方出來，才集合黨團成員開會，約5分鐘便各自回座。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播