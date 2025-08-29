傳柯妻淚訴「讓他當完這一屆」 柯建銘回應了

民進黨團總召柯建銘出席立法院29日院會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，傳出柯建銘的太太淚訴，希望讓他當完這一屆任期。對此，柯建銘今（29日）聞言後反駁，沒有這回事，相關事情各界安靜看就好，他不會再多做回應，此時無聲勝有聲。

民進黨團幹部近日爆發請辭潮，民進黨秘書長徐國勇亦發動立委連署，要求全面改選黨團幹部。由於今天是本會期最後一次院會，黨團發動甲級動員，並於8時20分在議場內召開黨團會議。

柯建銘今搭車於8時20分壓線抵達立法院，媒體詢及黨團會議為何不借用過去常用的立法院群賢樓會議室，而是在議場內？柯建銘回應，今天院會要處理的議案相對簡單，像是韌性特別條例修正草案有2個條文要表決，追加預算部分有文化部預算要表決，因此沒有特殊安排，不要想太多。

至於，有報導指稱，總統府秘書長潘孟安拜訪柯建銘，而柯妻向潘淚訴，希望讓柯當完這一屆任期。柯建銘聞言後當場駁斥，沒有這回事，而他昨天有說過，此時無聲勝有聲，因此關於這方面的事情，大家安靜看就好，他不會再多做任何回應。

據觀察，柯建銘約8時30分才步入議場，並向議事人員拿取資料，其他黨團成員陸續抵達共進早餐、有說有笑，黨團幹事長吳思瑤和立委王美惠也主動向柯寒喧打氣。約8時50分，柯建銘從議場後方出來，才集合黨團成員開會，約5分鐘便各自回座。

