陳吉仲等被控圖利均查無不法 沈榮欽：黃國昌萬死不足以謝罪

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘（左）自稱因揭發進口雞蛋問題被恐嚇，還曾到立委黃國昌（右）的直播頻道上痛訴，事後卻被檢警查出是自導自演。（資料照，擷取自直播影片）

2025/08/29 13:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對超思進口雞蛋案北檢昨宣布偵查程序終結，包含時任農業部長陳吉仲、次長陳駿季等人在內，遭控圖利超思的官員均查無不法犯罪實據。加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，在國家有難時，為國家挺身而出的官僚，沒有一人不是遭到污衊與清算，並指「黃國昌這樣的政客萬死不足以謝罪」。

律師林智群也直言「黃國昌應該道歉」，負責處理超思雞蛋案的律師李柏寬發文表示「以後再有人哭喊菜價蛋價太貴，我會勸憨呆官員們，千萬不要做傻事！」

我國2023年因禽流感疫情導致雞蛋供應吃緊，農業部啟動緊急雞蛋進口專案，蛋價恢復平穩，時任農業部長的陳吉仲、次長陳駿季等人被藍白指控圖利蛋商超思，台北地檢署調查後認定，被控圖利超思的官員均查無不法犯罪實據。

至於超思負責人秦語喬及其女兒吳諭非涉高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會約6085萬餘元，檢方依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴秦語喬、吳諭非和時任畜產會專員吳俊達共3人。

沈榮欽對此發文指出，喧騰已久的超思案終於偵查終結，主嫌吳諭非遭到起訴，而當時遭到藍白無日無夜抹黑的農業部長陳吉仲、政次陳駿季、畜牧司長張經緯、科長李宜謙、畜產會董事長林聰賢，均遭到不起訴處分。

沈榮欽強調，事實上不只他們，「外界這一兩年來，有關貪污、收賄、圖利超思、違反食安法、教唆改標、教唆標示不實產地等各種無端指控，全數查無不法，故予以簽結或不起訴！」沈榮欽也質疑「但是這有辦法還那些被污衊與被侮辱者的清白嗎？我很懷疑」。

沈榮欽直言，在國家有難時，為國家挺身而出的官僚，從國科會副主委謝清志到陳吉仲，沒有一人不是遭到污衊與清算，連技術官僚都不例外，像是謝清志奉命成立「南科高鐵減振專案小組」，南科減振因此獲得改善，但卻讓他為此受到6年的司法折磨，此後再沒人敢為此發聲。

沈榮欽表示，這只會一次又一次的，讓原就已經保守的官僚組織更加保守，國家有難時只有「好官我自為之」才是全身而退的策略，敢挺身而出就等著藍白清算。他也感嘆「這件事情付出最大代價的是台灣的沈淪，獲利最多的不僅是主嫌吳諭，而是那些造謠的政客」。

沈榮欽也批評，過去那些信誓旦旦的各種陰謀論散播者，不僅沒有任何人道歉，黃國昌更在第一時間出面，繼續造謠「綠色高官全數安全下莊」、「黨證無敵」，他質疑「新一輪污衊已經繼續在各種Line的群組中發酵了。這時你已經知道，這個國家之中的某些人已經無藥可救了，黃國昌這樣的政客萬死不足以謝罪，不僅是他因為意圖轉移焦點的美國人阿爸與三歲自耕農事件，而是他和支持者一起塑造了台灣這個可愛國家中，最卑鄙的一面」。

林智群也發文直言「陳吉仲不起訴，黃國昌應該道歉！」並指「之前黃國昌開直播，把陳吉仲講得多難聽，結果人家不起訴，這樣不用道歉嗎？」、「黃國昌之前指控韓國瑜岳父盜採砂石、黃偉哲涉貪，結果都不起訴，黃國昌也都沒道歉」。

林智群也諷刺，「韓國瑜、黃偉哲、陳吉仲案件告訴我們，黃國昌根本就是案件反指標，如果他是股市老師，那些相信他的早就賠一屁股了」。

林智群也反諷，「黃國昌指控陳吉仲一堆不法事證，結果陳吉仲不起訴，證明黃國昌根本打假球，D槽很滿卻拒絕提供給檢察官，結果讓陳吉仲跑掉，這都是黃國昌的錯！黃國昌應該出來面對，說明他為什麼要包庇陳吉仲」。

