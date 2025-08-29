蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣擁抱彼此差異、展現民主價值

副總統蕭美琴29日出席「2025年國家祈禱早餐會」並接受禱告祝福。（記者方賓照攝）

2025/08/29 09:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕2025國家祈禱早餐會今（29日）在台北喜來登大飯店舉行，500名來自世界各國與各行各業代表齊聚，並跨領域基督徒祈禱，為台灣獻上祝福，實現信望愛和平願景；副總統蕭美琴也禱告回首過去1年，台灣面對國際局勢劇烈變化，風雨考驗之下，也看見台灣生命力，盼不同聲音一同為台灣祈求，擁抱彼此差異、展現民主價值。

國家祈禱早餐會執行長謝光哲表示，今年有來500多名來自政府、企業、教會與外國使節等人齊聚，包含美國、日本、韓國、新加坡、瑞士、印尼、蒙古、菲律賓、波蘭、阿爾巴尼亞等10國32名嘉賓專程來台，展現信仰跨越國界的連結與關懷。國家祈禱早餐會宗旨主要是為人民、政府、總統、國家及世界和平禱告。

副總統蕭美琴受邀與會上台禱告，她說，國家祈禱早餐會與會者來自不同背景，卻能在禱告中共融，回首過去1年，台灣面對國際局勢劇烈變化，仍然在民主自由制度下不斷省思、調整、成長，風雨考驗下也看見台灣生命力，「我們擁抱彼此差異，展現民主最珍貴價值」，再次為台灣祈禱，讓國家更安全、繁榮、民主，社會更加公平與溫暖，化解對立等。也提到台灣正面對外在威脅與內部挑戰，盼恩典垂憐台灣，保守國家、撇除懼怕，讓祝福臨到台灣。

美國國家祈禱早餐會（NPBF）董事、前名譽主席霍格仁也是美國前國會議員，他今特地來台代表NPBF進行祈禱並祝福台灣；天主教台北總教區副主教林天德、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠、台灣世界展望會長李紹齡與牧師黎源悅等也分別以和平共融、產業經濟、生活環境與世代傳承等主題來禱告。

台灣神學院學務長、牧師王榮信以舊約聖經故事《尼希米記》，分享「有權、有份、有紀念」主題，舉尼希米帶領以色列百姓重建耶路撒冷城牆的歷史，當國家飽受戰爭創傷、人民失去自由時，領袖尼希米即便憂傷哭泣，但並未放棄，在困境中祈禱、 思考，最終完成艱鉅重建任務。

高雄福氣教會主任牧師楊錫儒則以「配與不配」為題，引用初代門徒「捨命為福音」為生命目標，強調真正有影響力的信仰，不僅是說出福音，更是活出福音，讓人看見那份願意為所信之道承擔的榮耀與力量。

