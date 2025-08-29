為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍喊別對中製機器狗小題大作 矢板明夫：絕不能給對岸染指台灣機會

    台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引爆國安、資安疑慮。（圖翻攝自李四川臉書）

    台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引爆國安、資安疑慮。（圖翻攝自李四川臉書）

    2025/08/29 00:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府研擬引進中國與解放軍關係匪淺的中國製造商「宇樹科技」生產的智能機器狗，引爆國安、資安疑慮，國民黨護航自家人，宣稱不必「小題大作」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，「事關台灣人的生命財產安全，我們絕對不能為了貪圖便宜給對岸染指台灣的機會！」

    矢板明夫28日深夜在臉書PO文，「台北市引進的『用於人行道巡檢』的中國產機器狗，非常有可能成為台灣國家安全的重大隱患，我們絕不能低估中共侵略台灣的決心。一年以前，以色列曾經用計謀將台灣品牌的呼叫機發到了黎巴嫩真主黨的主要幹部手中，然後一起引爆，幾乎摧毁了真主黨；3個月前，烏克蘭將無人機偽裝在木製貨櫃中，隨民用貨車運輸到俄羅斯境內各大軍事基地周圍，然後透過遠程遙控啟動，從貨櫃中釋出大量小型無人機進行攻擊，使俄軍遭到了重創。」

    「關於台北市的機器狗問題，即將接任數發部長的政務次長林宜敬今天說，依照規定，各級政府機關希望使用中國大陸廠牌的資通訊產品，必須經過各單位資安長核准，並函報數發部同意才能使用，截至昨天都沒收到北市府申請。林宜敬還強調，中國廠牌的機械狗申請，即使在當下用各種資安設備去檢測，覺得都是安全的，將來它還是可能透過所謂的遠端連線，或是自動更新的方式來更改裡面的軟體，境外的一些敵對勢力，可能就透過網路來遠端操控這些設備。」

    看到有藍營人士或支持者說「沒必要小題大做」、「沒必要逢中必反」，矢板明夫直言，「這是一種非常不負責任的態度。事關台灣人的生命財產安全，我們絕對不能為了貪圖便宜，或者圖個方便，就給對岸染指台灣的機會。任何疏忽大意，都可能給台灣帶來重大災難。」

