    首頁　>　政治

    全國前10大里高雄有6個！左營就佔了3里 最大的福山里將拆成4里

    全國前十大里高雄就佔了6個里。（記者陳文嬋攝）

    

    2025/08/29 00:18

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市人口數272萬多人，全國前十大里包辦6里，光左營區有3里，以福山里為全國最大里，民政局啟動里別調整計畫，地方達成共識才會推動，目前確定左營福山、菜公、新上3里及仁武區八卦里拆分，楠梓區宏南里併入宏毅里。

    高雄有890里，全國前十大里包辦6里，以左營區福山里為全國最大里，人口數4.5萬多人，其次為鼓山區龍水里3.5萬多人，排名全國第二。

    值得一提的是，前十大里光左營區就有3里，除了福山里外，還有菜公里3.4萬多人，排名全國第四，新上里近3萬人，排名全國第七。

    民政局啟動里別調整計畫，8月陸續於左營、仁武、楠梓、鼓山區舉辦地方說明會，左營區確定福山里將拆分4里、菜公里將拆分為3里、新上里將拆分為2里，全國最大里即將走入歷史。

    仁武區八卦里確定拆分為2；楠梓區將調整宏南里併入宏毅里；鼓山區龍水里是否拆分為2，地方目前意見分歧，將於30日開會討論。

    此外，全國第九名楠梓清豐里2.8萬多人、全國第十名三民區鼎泰里2.4萬多人，地方對於是否拆分熱烈討論中。

    民政局表示，市府尊重地方意見，分里或合併調整方案，將於地方達成共識後，區公所經區務會議通過後，送民政局轉陳市府核定後實施。

    依據「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定，里區域需調整者，應於里長任期屆滿1年前辦理完成，並於下屆里長選舉投票日4個月前實施。

    市府將於今年12月24日前，完成法制程序定案，並於明年7月實施新里調整案，趕上明年底里長選舉。

