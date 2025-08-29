藍白控圖利卻查無證據 超思案律師嘆：以後再哭喊蛋價太貴就別管了

北檢認定前農業部長陳吉仲、畜產會等官員無圖利超思，全案簽結。（記者吳昇儒攝）

2025/08/29 00:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國2023年間因禽流感疫情導致雞蛋供應吃緊，農業部啟動緊急雞蛋進口專案，蛋價恢復平穩，結果時任農業部長陳吉仲、次長陳駿季等人被藍白指控圖利蛋商超思。北檢28日指出，被控圖利超思的官員均查無不法犯罪實據，予以簽結不起訴；陳吉仲隨後回應，終於還給農業部清白。負責處理超思雞蛋案的律師李柏寬28日晚間發文吐心聲，「以後再有人哭喊菜價蛋價太貴，要政府幫忙做農產品產銷調節，我會勸憨呆官員們，千萬不要做傻事！」

北檢28日宣布超思進口雞蛋案偵查程序終結，超思負責人秦語喬及其女兒吳諭非涉高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會約6085萬餘元，檢方依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴秦語喬、吳諭非和時任畜產會專員吳俊達，共3人。

至於被藍白政客指控圖利超思的時任農業部長陳吉仲、次長陳駿季、前畜產會董事長林聰賢、前畜牧司長張經緯與前科長李宜謙，檢方指出，本案無證據顯示這5名官員涉犯貪污治罪條例圖利、瀆職等罪，相關案件均查無具體不法實據，28日予以簽結。

律師李柏寬28日晚間在臉書發文，「先說結論，有關超思案涉及『貪污、圖利』的指控，經檢方查證後，上至農業部長、下至畜產會專員，所有被懷疑犯罪的部長、次長、司長、副司長，乃至畜產會的執行長、組長、專員，全數查無不法事證和金流，均不構成貪污收賄罪。至於圖利罪部分，檢方明確表明，與超思公司同一時期進口的雞蛋廠商高達9家，每家廠商有能力就可進口，沒有獨厚超思的情形，自然沒有圖利的疑慮。」

李柏寬接著以Q&A方式來說明外界針對超思雞蛋案的質疑：

Q：雞蛋採購是否違反政府採購法的規定？

A：依據政府採購法規定，生鮮農產品因價格難測且浮動，不受採購法程序限制。檢方這次也認定，畜產會承辦相關進口雞蛋案的人員，皆非刑法上授權公務員。這也間接證實：外界質疑畜產會未依採購程序進口雞蛋，完全是錯誤的指控。

Q：進口雞蛋有沒有官員故意教唆廠商延長效期，製造食安危機？

A：經檢方認定，查無任何官員要求廠商故意改效期、延長銷售時效，而是有蛋商自己依其慣例以「洗選日」來當作製造日期，故無犯罪嫌疑。

Q：進口雞蛋是否有官員故意要求廠商不實標示產地為台灣？

A：經檢方認定，有關進口蛋轉製液蛋的「產地」標示問題，主要是衛福部和農業部對於法令解釋差異，前者認為液蛋不算加工而應標「巴西」，後者認為液蛋屬實質轉型而應標示為「台灣」。但這涉及的是對法律解釋的歧異，而非故意為之，並無違法。

Q：超思公司資本額只有50萬元，怎麼可以接雞蛋採購案？

A：經檢方認定，超思公司確實有能力如期進口大量雞蛋，且能提出合格證明，報價也合理。此外，超思公司是以自身款項先幫畜產會「墊付」款項，事後才提出匯款單向畜產會請款，可見超思公司有足夠的財力。資本額50萬元，其實只是「登記事項」而已，與實際支付能力有別。

結論：

外界這一兩年來，有關貪污、收賄、圖利超思、違反食安法、教唆改標、教唆標示不實產地等各種無端指控，全數查無不法，故予以簽結或不起訴！

李柏寬接著說：「至於遭起訴的部分，主要是檢方認為超思公司吳女涉嫌『詐欺畜產會』6000萬餘元，並認為畜產會專員有『虛偽驗收』和『幫助詐欺』的問題。其中，畜產會專員被起訴的部分，主要有2點，其一為檢方認為專員涉嫌不法核銷某張17萬元的單據屬詐欺共犯，二為畜產會專員沒有親自到雞蛋倉儲驗收雞蛋，有業務上登載不實的行為。」

「關於這部分檢方起訴的結果，我感到非常遺憾。首先，就檢方質疑核銷不實單據的部分，其實對許多基層承辦人員來說，真的很難確認每一張單據真偽。實際上，這筆17萬元的款項，不僅有亮采公司實際支出的匯款證明，還有亮采公司提供的報價單，絕不是專員隨意核銷。再來檢方以『專員沒有親自去倉儲驗收雞蛋』為由起訴，但大宗貨物的驗收，絕對不會是某立委所說應該要拆箱『逐顆』檢查，因為這不可能。這名專員的做法是，他請倉儲方協助點收貨櫃數量及重量是否合理，因為這樣就可估出雞蛋有沒有混裝空櫃或規格不符，若沒有這類情形，就會予以放行。」

「這樣做，我認為已經仁至義盡了！因為進口的貨櫃量，實在多到數不清，一個人一天只有24小時，而業務就是這麼多。更不用說，畜產會委託的倉儲主要多在屏東，而專員辦公室則在台北……如果外界沒有實際參與整個進口雞蛋的過程，也不了解第一線人員執行上的困難，就把第一線執行人員起訴，我認為這真的很不公平。」

「至於檢方聲稱，超思公司透過高報蛋款詐欺畜產會。說真的，很多人不知道的是，超思公司其實是所有進口蛋中，平均報價最便宜的一家！你能想像嗎？當時因禽流感盛行、全世界都在缺蛋，光是能搞到蛋都很不容易。而一顆蛋從巴西緊急搶運過來，包含生產、包裝、海運、洗選等工序，一顆平均才賣給畜產會5.3元上下，這價格真的很貴嗎？」

最後李柏寬慨歎：「剩下的司法訴訟，我們就盡力捍衛當事人的權益。只盼造謠的人、鬧事的人，適可而止吧！以後再有人哭喊菜價蛋價太貴，要政府幫忙做農產品產銷調節，我會勸憨呆官員們，千萬不要做傻事！蛋價飆漲，就讓市場決定。任何人經不起再一次折騰了。」

