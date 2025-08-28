綠營跨縣市議員共同聲明給建言 北市議員林亮君：並非首例

民進黨跨縣市17名議員今（28日）發布共同聲明，呼籲兼任民進黨主席的總統賴清德「正視危機」，台北市議員林亮君（見圖）說，蔡英文2018年面臨地方選舉潰敗時，民進黨也有類似聲明出現，並非首例。（資料照）

2025/08/28 21:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免落幕，民進黨跨縣市17名議員今（28日）發布共同聲明呼籲兼任民進黨主席的總統賴清德「正視危機」。參與共同聲明的台北市議員林亮君說，過去前總統蔡英文2018年面臨地方選舉潰敗時，民進黨也有類似聲明出現，並非首例。

林亮君表示，726、823過後，支持者對於結果感到很失望，民進黨也看到選舉結果跟預期不同，他們這批年輕的政治工作者本就會交換想法，這次則是認為可以反映地方上支持者的建議，提供執政團隊一些想法，將支持者的擔憂跟憂慮說出來。

請繼續往下閱讀...

她直言，從選舉結果看來，政策方面必須回應社會的期待，尤其新的內閣即將上任，怎樣因應選舉後調整作為，地方議員反映來自基層的心聲。

她也舉前總統蔡英文2018年面臨地方選舉潰敗為例，當時民進黨內也有類似這次串聯的聲明，並不是第一次，過去在地方呈現對於執政不滿、或是有溝通不足的地方，這是民進黨必須回應的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法