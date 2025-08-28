藍綠白大咖搭同1班囚車！柯文哲、應曉薇、陳歐珀「同車共濟」

2025/08/28 20:59

柯文哲（右二）、陳歐珀（右四）晚間被法警押解上囚車。（記者張文川攝）

應曉薇（右）隨後被法警押解上囚車。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導〕藍綠白三黨近期涉案的大咖，民眾黨前主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、前民進黨立委陳歐珀，今晚都因案被還押台北看守所，同搭一班囚車離開台北地院，藍白綠大集合「同車共濟」，在囚車上實現。

台北地院今天開庭審理京華城等弊案，提訊唯二在押柯文哲、應曉薇到庭，全日勘驗台北市前副市長彭振聲去年9月3日、4日在北所接受檢方就訊的錄影檔案，勘驗至晚間7點多才結束，庭末柯文哲再次嗆檢察官「民進黨不會永遠執政」。檢察官姜長志不甘示弱回批「無論任何政黨執政，犯罪就應該去坐牢」，勘驗結束後，柯、應2人還押北所，押期將於10月1日期滿。

陳歐珀則是涉嫌收受商港碼頭業者、租賃車業者賄賂483萬元，並詐領助理費411萬元，共涉貪874萬元，台北地檢署今天起訴16人，將陳移審台北地院，法官開庭接押後，晚間裁定續押禁見3個月。

柯、應、陳3人今晚8時許先後被法警上銬押解上北院的小型囚車，押還台北看守所、台北女子看守所，車上只搭載柯等3名被告，由柯文哲打頭陣，陳歐珀緊隨其後約2公尺，應曉薇最後上車，足額法警也在車上全程戒護。

相關新聞請見︰

京華城案拉鋸10小時！彭振聲偵訊光碟成焦點 柯文哲再嗆「我絕不投降」

北院下午提訊在押的柯文哲（前）、應曉薇（後）。（記者廖振輝攝）

綠委陳歐珀下午移至北院審理。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法