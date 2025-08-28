網軍洗地中國機器狗無國安疑慮 專家揭真正可怕之處！

李四川曝光台北市政府使用智能機器狗巡檢人行道，引爆資安疑慮。（圖翻攝自李四川臉書）

2025/08/28 21:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府道路巡查維護委外廠商擬引進中國製造智能機器狗，引爆國安、資安風險，卻有大批藍白粉和網軍出來洗地，稱同樣是蒐集街景資料，Google地圖和Google地球也有3D街景和3D城市可供探訪，有什麼好擔心？對此，政大傳播學院助理教授侯宗佑駁斥指出，機器狗滿街跑之所以比Google地圖危險，原因在於「即時性」！

被認為是2026代表國民黨出線，參選新北市長有力人選的台北市副市長李四川，本月26日在臉書曝光台北市政府使用智能機器狗巡檢人行道，結果被爆料採購自先前被美國公開點名與解放軍關係匪淺的中國製造商「宇樹科技」，引發爭議。不少專家學者示警，中國科技產品被發現「留後門」的前科太多，北市府的機器狗測繪資料如果流到中國，所產生的負面影響，將比想像中還要嚴重。

侯宗佑今天（28日）也在臉書直言，中共很有可能藉機器狗獲得台北市道路詳細的3D資訊，以及即時的車輛跟行人所有畫面，這絕對是重大的國安威脅。不過馬上有網軍冒出來洗地，稱同樣是蒐集街景資料，Google地圖和Google地球，也有3D街景和3D城市可供探訪，沒什麼好擔憂。

對此，侯宗佑表示，「不要被白癡說法騙了！我每次講自動車滿街跑的國安風險，都會有很多人（包括網軍）一直在洗一個說法，就是『Google Map 跟Google Earth還不是有3D街景，有什麼好緊張？』我只能說：重點就在於『即時性』！隨時連網的即時3D系統，跟幾個月才掃一次的Google街景車能比嗎？你知道Google map就是因為有這層顧慮，所以掃出來的街景資料都不會馬上上系統嗎？」

他指出：「即時系統可怕在哪裡？就是只要佈建足夠的即時鏡頭，你就可以掌握每一輛車，每一個人『現在在哪裡』。 你開Google map能做到這點嗎？最珍貴的資訊才不是房子在哪裡，是『人在哪裡』！如果是Google map的資料，戰爭一發生，國軍動員起來，重要的路口馬上會變得跟Google map上不一樣，那些資料的用途就不大了。但即時資料就是另一回事了，誰在哪裡、可能在做什麼、剛剛跟誰見面、甚至一個人的一週大致時間表都查得出來。要針對重要人物做『處理』、戰爭要精準打擊、了解敵方各種物資人員的分布，都要有即時系統，才有辦法做得到。」

侯宗佑接著說：「衛星當然可以用，但精細度、覆蓋率有限，也有天候限制。相較之下，滿街跑的自動車跟機器狗，就是最廉價、可靠的即時3D系統。這種東西自己掌握時非常好用，敵人掌握，就是非常可怕了！所以拜託，不要再被這些說法騙了！更不要因為你想開便宜自動車就到處宣傳『這又沒什麼』的錯誤觀念。在資訊安全上，只要即時性跟顆粒度（granularity）不同，風險就是完全不同等級的。因為太多人問，所以特別寫一篇文釐清，請大家務必要告訴大家！」

反紫光奇遊團成員許美華今也PO文直言，「Google Map拍的是幾個月或幾年前，某一個時點的固定街景！機器狗跟自動車拍的是隨時更新的街景變化，就是24小時現場Spy 哨兵監視你家，直接、即時回傳中南海！再補充很重要的一點：Google是美國公司，街景服務不會拿來做軍事用途；中國機器狗、自動車，就是來自敵國24小時的情報間諜、攻擊武器。關鍵字就是中國，世界唯一要併吞侵略台灣的極權國家，這樣還說看不懂問哪裡不一樣？一樣你個頭啦！」

