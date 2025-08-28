蔣萬安批「你裝冷氣我繳電費」 丁怡銘酸：財產分你手機費還跟爸媽拿？

丁怡銘在蔣萬安臉書留言反嗆，「如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」（圖擷取自臉書）

2025/08/28 19:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長蔣萬安今在臉書發文表示，上午他到行政院院會開會，前幾年，蘇貞昌院長風風火火的推動全台「班班有冷氣」，怎麼會現在變成「你裝冷氣、我繳電費」？蘇貞昌幕僚、前行政院發言人丁怡銘留言反嗆，「台北市的普通統籌分配稅款將大幅增加到1113億元，如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」

藍白立委去年12月聯手修正通過「財政收支劃分法」，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方政府，各縣市可以獲得大筆經費預算。

蔣萬安聲稱，請行政院依照財劃法的條文，維持一般補助款的分配方式，不能取消公式，不能讓部分縣市一般性補助少於去年。

蔣萬安更質疑，前幾年，蘇貞昌院長風風火火的推動全臺「班班有冷氣」，當時的蘇院長明確講出「電費已納入一般性補助款，請學校及地方政府不用擔心。」，怎麼會現在變成「你裝冷氣、我繳電費」？

對此，丁怡銘批評，「台北市的普通統籌分配稅款將大幅增加到1113億元，如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」

丁怡銘指出，蔣市長數學應該很好才對，若是當年像現在一樣，中央被台北市多拿走416億，不要說還要幫忙台北市出電費，應該連一開始的教室冷氣都裝不了。

