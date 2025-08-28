為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安批「你裝冷氣我繳電費」 丁怡銘酸：財產分你手機費還跟爸媽拿？

    丁怡銘在蔣萬安臉書留言反嗆，「如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」（圖擷取自臉書）

    丁怡銘在蔣萬安臉書留言反嗆，「如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」（圖擷取自臉書）

    2025/08/28 19:57

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長蔣萬安今在臉書發文表示，上午他到行政院院會開會，前幾年，蘇貞昌院長風風火火的推動全台「班班有冷氣」，怎麼會現在變成「你裝冷氣、我繳電費」？蘇貞昌幕僚、前行政院發言人丁怡銘留言反嗆，「台北市的普通統籌分配稅款將大幅增加到1113億元，如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」

    藍白立委去年12月聯手修正通過「財政收支劃分法」，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方政府，各縣市可以獲得大筆經費預算。

    蔣萬安聲稱，請行政院依照財劃法的條文，維持一般補助款的分配方式，不能取消公式，不能讓部分縣市一般性補助少於去年。

    蔣萬安更質疑，前幾年，蘇貞昌院長風風火火的推動全臺「班班有冷氣」，當時的蘇院長明確講出「電費已納入一般性補助款，請學校及地方政府不用擔心。」，怎麼會現在變成「你裝冷氣、我繳電費」？

    對此，丁怡銘批評，「台北市的普通統籌分配稅款將大幅增加到1113億元，如果你爸媽把財產都分給你了，你手機費還要跟你爸媽拿嗎？」

    丁怡銘指出，蔣市長數學應該很好才對，若是當年像現在一樣，中央被台北市多拿走416億，不要說還要幫忙台北市出電費，應該連一開始的教室冷氣都裝不了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播