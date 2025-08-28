認了詐領助理費！陳歐珀否認收賄 「我只是陳情平台 」

民進黨立委陳歐珀涉貪，下午移至北院審理。（記者廖振輝攝）

2025/08/28 19:32

〔記者張文川／台北報導〕前民進黨立委陳歐珀涉嫌收受商港業者、Uber業者賄賂，檢方查出陳涉收受賄賂483萬元、詐領助理費411萬元，共829萬餘元，今依職務上行為收賄、利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴，移審台北地院；承審法官傍晚開庭接押，陳歐珀否認收賄罪，坦認詐領助理費，法官已開完庭，正與合議庭評議，稍後決定是否續押。

北檢起訴認定，陳歐珀涉犯2件收賄罪，長期收受聯興國際物流公司負責人洪英正每月至少5萬元顧問費，共413萬元，為其推動商港法修法等；收受蕭姓等租賃車業者50萬元賄款，為其推動交通部修訂汽車運輸業管理規則管制Uber；另詐領助理補助費共411萬餘元，合計涉貪874萬多元，北檢依3罪起訴，各求處8年、7年2月、7年6月徒刑，2件洗錢罪各求處1年、6月，5罪合計求刑24年2月。

陳歐珀庭訊時答辯指出，洪英正每月匯給他的「無給職顧問」洪文宗5萬元薪水，與他無關，洪文宗不是他的公費助理或私聘助理，他沒有付洪任何薪水或費用，他也是雙方談妥並給付後幾個月才知道，是兩洪之間的勞務報酬關係，他自己沒有分到一毛錢。

至於商港法第72條修法，陳歐珀說這議題已討論很多年，很多立委都有提案，不是針對聯興個案修法，且經立法院三讀通過，且聯興公司的臨港設施被船舶撞損，是2018年的事，未因修法而直接或間接獲利；撤銷高雄洲際碼頭公開召募案，是因為案由台灣港務公司的子公司經營，違反民營化原則，有利益衝突，且經營不善，很多立委都反對。

檢方指控陳歐珀還為聯興爭取疫情紓困經費，陳答稱疫情對交通、旅運、觀光餐飲業衝擊最大，但紓困振興方案漏掉商港，業者向他陳情反映，交通部因而納入；陳坦言上月過世的前民進黨大佬許仁圖，生前將一個銀行帳戶存摺、提款卡借給他使用，若有人贊助他現金，他就把錢存入，帳戶內的錢由妻子管理，有人向他借錢、還款也是用這帳戶，他每月會列印明細寄給許仁圖，他很尊敬這位長輩。

起訴指控，陳歐珀在他的立委研究室，收受蕭姓等4名租賃車業者集資的50萬元賄款，為其向交通部推動修正汽車運輸業管理規則、裁量基準，裁罰租賃業者違法攬客，並限縮租賃業者與UBER合作載客的規範。

陳歐珀對此答辯稱「我只是民意陳情的平台」，收到業者陳情後向交通部、金管會、財政部反映，後續召開的會議他都沒參與，對於修法也沒有提出意見，4名業者他只認識蕭男，拿錢來的當天不是他安排見面，他們把袋子交給洪文宗，他們離開後，洪才拿給他，他也沒細看，他已不記得是不是裝現金，事後他們說是要捐給「台灣勁宜蘭發展協會」，不是要給他個人的，所以後來就改成以公司名義捐款到協會。

至於詐領助理費411萬元案，陳歐珀起初答稱願意承擔「簽名」請領助理薪資行為的法律責任，法官追問是否要承認職務詐領財物罪的罪名，陳與律師低聲討論3分鐘，坦承詐領罪的罪名與犯行。

