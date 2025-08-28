比傅黃還討厭？最新民調揭柯建銘反感度狂飆 她籲總召為了台灣請辭

大罷免大失敗，不少人喊話柯建銘辭去民進黨團總召。（資料照）

2025/08/28 20:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕823投票結束後，大罷免正式落幕，31席面臨下架危機的國民黨立委保住席次，民進黨士氣嚴重挫敗。《美麗島》今天（28日）公開的最新民調指出，賴政府的滿意度創新低，其中民眾認為最應該為大罷免失敗負最大責任的是立院黨團總召柯建銘，其反感度甚至是3黨總召最高。對此，財經網紅胡采蘋直言，柯建銘如果繼續當總召，民眾對民進黨的反感度恐怕會持續上升，「如果還疼惜台灣，懇請柯總召知所進退」。

大罷免大失敗，民進黨內部掀起檢討聲浪，有人開始找起戰犯，綠營立院黨團吳思瑤、陳培瑜、林楚茵、林月琴、郭昱晴等人也紛紛宣布卸下黨團幹部職務，但柯建銘卻表態無意下台，引起黨內部分人士不滿。胡采蘋今天在臉書分享《美麗島》釋出最新的國政民調，其中調查「誰該為大罷免負最大責任」，有52％認為是柯建銘，總統賴清德為45.8％，聯電創辦人曹興誠25.8％，綠委沈伯洋24.5％，行政院長卓榮泰則有24％；至於藍綠白三黨總召的反感度，柯建銘高達68.5％，國民黨團總召傅崐萁則為53.5％，民眾黨黃國昌48.5％。

胡采蘋表示，「民進黨現在的好感度剩下33.1％，反感度56.8％；但柯建銘好感度14.3％，反感度68.5％，甚至比傅崐萁還高15％。柯建銘繼續擔任總召，恐怕民進黨反感度會繼續往68.5％走。一開始其實比較多人主張精準罷免，甚至我自己也在臉書發文，希望能以蔡英文的協商路線為先，但是柯總召力排眾議，稱自己是大罷免始祖……最後投票的結果，是我們全部人都要一起面對。」

「這次有多少人站在街頭上，日日夜夜，大家只有一個心願，我們希望台灣揚眉吐氣，我們希望台灣是台灣人的台灣，我們願意為此付出。但是他們的努力，被總統的雜質說、柯總召的刑法一百條追究國民黨立委等，諸多離譜言論重傷。再加上普發一萬遭否決，最終大罷免遭遇空前大敗。」

她接著說：「新竹大罷免的結果，高虹安的不同意票甚至超過縣市長選舉票數，柯總召長期經營新竹的結果是持續慘敗，綠營可能再也拿不回新竹。這次大罷免我看到好多朋友，包括一大堆積友和竹科兄弟，他們下了班就從晶圓廠趕往街頭，白天辛勤工作護股價，晚上加班顧罷團，但是他們卻要承受大咖亂放砲、戰狼風格、政策霸道沒有妥協空間的後果，真的太心疼。」

「敗戰的結果，是選區議員、縣市長諸侯現在都非常緊張，2026大敗在即，若南部選區再有生變，2028必然不保。如果還疼惜台灣人，還疼惜全台灣人的心願，我們盼望台灣是台灣人的台灣，我們盼望台灣揚眉吐氣。如果還疼惜台灣，懇請柯總召知所進退。」

