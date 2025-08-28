接衛福部長 石崇良：不在原本個人規劃

準衛福部長石崇良表示，擔任部長確實不是在他原本的想像、規劃裡面。（記者邱芷柔攝）

2025/08/28 19:11

〔記者林惠琴／台北報導〕內閣改組隊伍曝光前，各界盛傳多名可能接棒的「衛福部長」名單，準衛福部長石崇良今（28日）開玩笑說，「很少猜到我，偶爾有點傷心」，卻也坦言擔任部長確實不是在他原本的想像、規劃裡面，但都是在衛生體系，「哪個地方需要我，就全力以赴去做」。

對於行政院公布新內閣名單前，流傳多名可能的「衛福部長」，石崇良笑說，「很少猜到我，偶爾有點傷心」，但確實不是在他原本的想像、規劃裡面，因為到健保署不到1千天，還有很多事情要做，畢竟是攸關國人的重要政策，發展30年有不少問題，到任時就是努力希望達成健保永續，並未想像現在會離開。

請繼續往下閱讀...

不過，石崇良也認為，都是在衛生體系，到哪邊都一樣，「哪個地方需要我，就全力以赴去做」。

不過，事實上，從賴政府上任前，就曾傳過石崇良是衛福部長可能人選之一，日前傳出內閣要改組時，也被外界視為熱門的人選之一。

至於外界關注出缺的健保署長、疾管署長人選，石崇良指出，都在徵詢跟作業中，很快就會有結果，一有人選確定後，會立刻跟大家報告，不會太久。不過，下週一要上任可能還是有點趕，但文官體系都有代理制度，不用擔心會有空窗。

