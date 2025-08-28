為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接衛福部長 石崇良：不在原本個人規劃

    準衛福部長石崇良表示，擔任部長確實不是在他原本的想像、規劃裡面。（記者邱芷柔攝）

    準衛福部長石崇良表示，擔任部長確實不是在他原本的想像、規劃裡面。（記者邱芷柔攝）

    2025/08/28 19:11

    〔記者林惠琴／台北報導〕內閣改組隊伍曝光前，各界盛傳多名可能接棒的「衛福部長」名單，準衛福部長石崇良今（28日）開玩笑說，「很少猜到我，偶爾有點傷心」，卻也坦言擔任部長確實不是在他原本的想像、規劃裡面，但都是在衛生體系，「哪個地方需要我，就全力以赴去做」。

    對於行政院公布新內閣名單前，流傳多名可能的「衛福部長」，石崇良笑說，「很少猜到我，偶爾有點傷心」，但確實不是在他原本的想像、規劃裡面，因為到健保署不到1千天，還有很多事情要做，畢竟是攸關國人的重要政策，發展30年有不少問題，到任時就是努力希望達成健保永續，並未想像現在會離開。

    不過，石崇良也認為，都是在衛生體系，到哪邊都一樣，「哪個地方需要我，就全力以赴去做」。

    不過，事實上，從賴政府上任前，就曾傳過石崇良是衛福部長可能人選之一，日前傳出內閣要改組時，也被外界視為熱門的人選之一。

    至於外界關注出缺的健保署長、疾管署長人選，石崇良指出，都在徵詢跟作業中，很快就會有結果，一有人選確定後，會立刻跟大家報告，不會太久。不過，下週一要上任可能還是有點趕，但文官體系都有代理制度，不用擔心會有空窗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播