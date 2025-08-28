馬文君嗆刪國防部1.77億預算 相關提案保留待協商

國民黨立委馬文君。（資料照）

2025/08/28 19:26

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院財政等8個委員會今天聯席審查「114年度中央政府總預算追加預算案」，國防部相關預算方面，國民黨立委馬文君疑因預算提案與國防部談不攏，嗆聲她所提出的9個案子全數預算都要刪除，金額共1億7732萬5000元。會議主席、國民黨籍召委賴士葆裁示提案均先保留，要國防部長顧立雄私下再找馬文君溝通。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會，今天聯席審查「114年度中央政府總預算追加預算案」。

請繼續往下閱讀...

在審查到第47案國防部「國防政策規劃與督導」相關預算時，馬文君高喊要刪減全數327萬5000元。顧立雄疑惑詢問：「不是跟委員協商過有要撤案嗎？」馬文君回：「沒有，我們有協商的好像部長並不同意，那我們就全刪！」

顧立雄續詢問：「協商部分是哪個部分沒有同意？」馬文君再回：「本來協商大概只有3筆，通通推翻我們就全刪，47到55案就按照我們提案全數刪除。」此時會議主席賴士葆說：「部長你私底下跟馬委員講，47到55案先保留，等下走第二輪（討論），你們先私下協商。」

馬文君所提第47到55案提案，包括全數刪減「國防政策規劃與督導」項下，辦理產業合作會報、列管軍品級別認證評鑑及合格廠商獎勵所需經費327萬5000元；「軍事博物館」項下，辦理國家軍事博物館設備採購所需經費3000萬；「軍事行政」項下，辦理行政事務所需，辦理部隊視導慰問、專案會議、事物機具採購及公共關係等所需費用581萬元；「軍事行政」項下，辦理文宣心戰、公共事務、保防安全及事務設備採購等所需費用1957萬7000元。

其餘還有「教育訓練業務」，辦理戰備整備督考、警衛勤務示範及營區安全防護等所需經費504萬2000元；「教育訓練業務」，辦理演訓任務、軍事交流、部隊訓練及準則督考等所需經費9063萬5000元；「後勤及通資」項下，辦理通資督考、戰備整備、資訊及事物機具採購所需經費1398萬7000元；「一般裝備」項下，辦理各式武器裝備採購履約督導、驗收及專案管制所需經費706萬8000元；「一般裝備」項下，辦理軍事投資建案講習、先期規劃及評估所需經費193萬1000元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法