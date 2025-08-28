北市引進中國製機器狗 簡舒培：百億補貼的淘寶滯銷貨

民進黨北市議員簡舒培今（28）日召開記者會，怒批新工處規劃採用具資安風險的中國公司宇樹科技機器狗，違反相關資安規定。（記者孫唯容攝）

2025/08/28 19:02

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府擬採用機器狗巡查人行道，議員指中國製產品恐有資安疑慮，各界質疑為何市府會違背法規、使用來自中國的資通訊產品。民進黨北市議員簡舒培今（28）日召開記者會，怒批新工處規劃採用具資安風險的中國公司宇樹科技產品，違反相關資安規定，且該隻機器狗從淘寶網站上就能看到極類似的產品、還是「國家百億補貼」的產品，且為滯銷狀態，必須藉由政府補貼、才能促銷的商品。

簡舒培指出，新工處推出這隻機器狗，看似只是要維護、了解台北市的道路，不過是否可能在行進的過程中，藉此蒐集台灣巷弄的細項資料，透過機器狗的後門程式傳回中國；根據廠商說法，後端資料甚至可能儲存在中國。

請繼續往下閱讀...

簡舒培說，從淘寶網站上就能看到極類似的機器狗，且內容介紹與北市的機器狗簡直一模一樣，還是「國家百億補貼」的產品，並且為滯銷狀態，必須藉由政府補貼、才能促銷，現在卻號稱要來幫我國解決路平問題，「真的覺得荒唐！」簡舒培也怒批，網站上只要2萬人民幣左右，就能買到一隻，不過根據新工處的資料，大約要花70萬台幣。

對此，新工處副處長王健忠澄清，首先，新工處與廠商的合約內容，並沒有包含該機器狗的購置費用，有關費用則是由廠商所提出自己去購買，不代表新工處會給予廠商這筆費用，在該案內沒有這項設備購置費。第二，廠商並非由淘寶購置該機械狗，而是從台灣的總代理、台灣市場上可以公開販售的商品取得，因此2個費用會有所差異，廠商在市場上取得價格，新工處並不清楚，「在我們為市民看緊荷包部分，我們合約並無該筆費用。」此機械狗是由廠商發想，市府未編列預算購買，且僅是當成載具。

王健忠回答後，記者向副處長提問「網路上也可以查得出台灣代理商『飆機器人』代理的費用為6萬9900元」，王健忠面對質疑無法應答，將麥克風交給新工處維護工程科科長羅馨宜，她表示，不同規格會有不同價錢，經詢問廠商，他們這次購買的為該機械狗最高規格，的確是70萬。

記者再向科長追問，「僅當成載具、只有行走功能，有需要購置到最高規格嗎？沒有使用內建功能，有需要購置到最高規格嗎？」羅馨宜說，應該是說「比較高的規格才能去重置機器狗，如果低階版本沒有辦法重置，這台機器狗的行走功能有被重置過。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法