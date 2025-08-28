國合會國際開發援助現場論壇 提倡「以醫帶產」與友邦共創、共構

丹麥哥本哈根大學法學院CeBIL中心副主任兼副教授Marcelo Corrales Compagnucci進行專題演講。（記者王藝菘攝）

2025/08/28 19:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕國合會今（28）日下午於國家圖書館舉辦第2屆「國際開發援助現場論壇」。國合會副秘書長謝佩芬表示，呼應外交部長林佳龍提出的「榮邦計畫」，應從傳統「援助」邁向「共創、共構」，以「以醫帶產」深化與友邦合作。

旅台國際學人、丹麥哥本哈根大學法學院CeBIL中心副主任兼副教授Marcelo Corrales Compagnucci於專題演講表示，AI正把醫院轉化為動態數位平台，公私協作能帶來更快診斷與個人化照護，但也把隱私、問責與信任推至前台；他也分享歐盟HLEG/ALTAI、WHO指引與相關ISO標準，把原則轉為可執行流程，讓政府、醫療體系與產業共築可信賴的生態。

請繼續往下閱讀...

Compagnucci說，歐盟與WHO等國際AI倫理原則具全球適用性，非常適合台灣在巴拉圭的醫療資訊管理系統中作為參考與運用。

台灣大學公共衛生學院健管所副教授郭年真表示，智慧醫療可望提升效率並減少對醫師人力的依賴，建議政府採風險為本的監管，在保障民眾權益與安全前提下，讓創新先行試辦後滾動修正模式。

國家衛生研究院群體健康科學研究所長邱弘毅表示，在開發中國家推動AI智慧醫療時，首要任務是評估該國家的數位化發展現況，並據此量身打造符合當地需求的數位導入系統或制度；副所長邱亞文強調，智慧醫療的核心不只是科技，而是人、制度與文化的協作，因此當地的人才培育及雙向交流非常重要。

賓州大學華頓商學院博士候選人鍾采璇則分享將AI應用於非洲國家醫療臨床的實務經驗，她表示，未來發展應聚焦於強化基礎設施、培育在地人才、制定合適的監管政策，確保AI技術的倫理性與普惠性，以實現健康公平與永續發展的目標。

最後，國合會副秘書長謝佩芬表示，AI的運用在援外工作上已成為顯學，然而，如何兼顧新科技所帶來的機會與風險，既能協助友邦提升醫療服務品質，又能確保資料與隱私的妥善維護，是所有援外機構必須正視的課題。

國合會下午於國家圖書館舉辦第2屆「國際開發援助現場論壇」。（記者王藝菘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法