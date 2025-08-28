為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    剛爆中國機器狗爭議！公館地下道填平李四川「多幾秒說」藍白粉罵翻

    李四川稱填平公館公車專用地下道後，未來等公車只會多幾秒鐘時間挨轟。（資料照）

    李四川稱填平公館公車專用地下道後，未來等公車只會多幾秒鐘時間挨轟。（資料照）

    2025/08/28 19:24

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被認為是2026代表國民黨出線參選新北市長有力人選的台北市副市長李四川，繼爆出引進「中國機器狗」爭議後，北市府突襲宣布拆除公館圓環及填平公車專用地下道，市民擔憂未來搭公車時間增長，李四川卻宣稱只是多幾秒鐘的時間，遭大批藍白支持者砲轟！

    李四川前天曝光台北市政府使用智能機器狗巡檢人行道，結果被爆料採購自先前被美國公開點名與解放軍關係匪淺的中國製造商「宇樹科技」，引發資安疑慮。該爭議尚未平息，台北市政府又突然宣布拆除公館圓環及填平公車專用地下道，9月13日起進場施工，遭跨黨派民代批評，市府宣布前未先與地方民代和民團溝通，非常不尊重。

    有市民指出，將地下道填平，公車變成走平面道路，未來上班搭車的時間會拉長。李四川昨天（27日）卻稱，公館圓環近7年來在北市交通事故排名第一，如果把地下道填平，南北向都將多出一個車道，機車也可以減少交通事故，上班搭車時間拉長，大概也就是多幾秒鐘，但為了解決交通事故，應該要填平。至於是否影響周圍里民的出入，李四川表示當然會有，但市府有配套措施。

    有親藍媒體昨天將李四川的發言分享到臉書粉專，大批藍白粉湧入砲轟「當地居民跟一堆人都反對填平地下道，就這白癡要填平，然後這咖還要選新北市長？」、「真棒，搞不好因為公車因這路口脫班後為使上班不遲到，而讓往返台北市區及景美的民眾放棄公車改騎機車」、「1秒是幾秒鐘，999秒也是幾秒鐘」、「地方說明會上的各種問題都沒回答，然後還是要填平，這才他x是獨裁」、「等著塞爆吧」、「圓環該拆就拆，到底關地下道什麼事？沒事把地下道填平做什麼？在那裡添亂！」、「超讚的，讓公車一起到平面玩擠擠樂，嫌這裡的車流不夠多？」、「你他x的跟我說你工程專業，圓環交通事故，你說要填平公車地下道，是公車造成事故嗎？」

